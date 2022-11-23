Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор

Фото: instagram.com/asshot.inc

В Антикоррупционной службе прокомментировали опубликованные в социальных сетях фотографии осужденного за коррупцию бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева, разъезжающего на Toyota Land Cruiser, передает Kazpravda.kz.

Фотографию опубликовал журналист Асхат Ниязов на своей странице в Instagram.

"Если кто не в курсе, это бывший министр экономики Казахстана. Был осужден за хищение 1,2 млрд тенге и взятку в 346 млн. Осужден на 10 лет. Помню, в то время даже как-то жалко его было. Няшка такой, молодой, болашаковец, ну зачем такому взятки брать? На тебя же так все надеялись, думал тогда я. А потом, как у нас это обычно бывает, он вышел, не отсидев и половину срока! Когда его осудили, у него конфисковали имущество. Но, как видите, человек чувствует себя нормально. Номера вот только не пойму. Вроде оформлены на компанию, раз две буквы всего. На них работает, получается? Или вообще его компания? А что, так можно было? Получается, укради 1,5 лярда, отсиди 4 года и норм? Катайся дальше?" – написал журналист Асхат Ниязов, адресую вопрос Антикору.

В Антикоррупционной службе ответили, что Бишимбаев был осужден Специализированным межрайонным судом г. Астана 14 марта 2018 года за коррупционные преступления, предусмотренные статьями 366 ч.4 и 28 ч.3 - 189 ч.4.п. 2 УК РК.

"Кроме того, приговором суда у осужденного конфисковано имущество. Стоит отметить, что приговор в отношении экс-министра экономики и бюджетного планирования был оглашен до введения новых норм по ужесточению ответственности лиц, совершивших коррупционное правонарушение", – говорится в сообщении Антикора.

Также в ведомстве напомнили, что учитывая негативную реакцию общества к досрочным освобождениям коррупционеров, в сентябрьском Послании 2020 года президент дал поручение ужесточить ответственность для лиц, совершивших коррупционные преступления.

"То есть, если суд назначает 10 лет лишения свободы, он должен будет отбыть этот срок полностью. Эти нормы действуют с 20 декабря 2020 года. В связи с тем, что решение об условно-досрочном освобождении ранее осужденных за коррупцию лиц не относится к компетенции Антикоррупционной службы, рекомендуем обратиться за комментарием в суд", – заключили в пресс-службе.