Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
По-новому будут формировать матрицу эпидситуации по COVID-19 в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

По какой причине в Казахстане пересмотрели подход к формированию матрицы эпидемиологической ситуации по коронавирусу, ответил вице-премьер Ералы Тугжанов в кулуарах Кабмина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, ранее матрицу эпидситуации формировали исходя, из количества заболевших КВИ людей.

"Сегодня 90% (случаев коронавируса - прим. ред.) проходит в легкой форме. 85% заболевших - те люди, которые не вакцинированы или те, у которых прошло более 6 месяцев с момента вакцинации. В связи с этим сегодня нагрузка на систему здравоохранения фактически на уровне 18%. То есть фактически реальной нагрузки на систему здравоохранения нет. Поэтому сейчас Минздрав внес конкретные предложения пересмотреть матрицу не по количеству заболевания, а по нагрузке на систему здравоохранения", – ответил Тугжанов. 

Он отметил, что такой подход даст людям возможность работать, тем более "малый и средний бизнес полностью запущен, и туризм развивается". По его словам, самое главное, реальной опасности для здоровья людей нет. Поэтому принято такое решение.

Популярное

Все
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Собака-улыбака
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Мой дом – неприступная крепость
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Эхо дикого поля
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Трагедия на Тенгизе
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество
Тарифы на комуслуги изменятся в Казахстане
Транспорт , Общество , Технологии , Цифровизация
Быстрее получать страховые выплаты при ДТП смогут казахстан…
Общество , Россия
Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана
Общество , Здравоохранение
Причины материнской и младенческой смертности назвала глава…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]