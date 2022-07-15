По-новому будут формировать матрицу эпидситуации по COVID-19 в Казахстане

По какой причине в Казахстане пересмотрели подход к формированию матрицы эпидемиологической ситуации по коронавирусу, ответил вице-премьер Ералы Тугжанов в кулуарах Кабмина, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, ранее матрицу эпидситуации формировали исходя, из количества заболевших КВИ людей.

"Сегодня 90% (случаев коронавируса - прим. ред.) проходит в легкой форме. 85% заболевших - те люди, которые не вакцинированы или те, у которых прошло более 6 месяцев с момента вакцинации. В связи с этим сегодня нагрузка на систему здравоохранения фактически на уровне 18%. То есть фактически реальной нагрузки на систему здравоохранения нет. Поэтому сейчас Минздрав внес конкретные предложения пересмотреть матрицу не по количеству заболевания, а по нагрузке на систему здравоохранения", – ответил Тугжанов.

Он отметил, что такой подход даст людям возможность работать, тем более "малый и средний бизнес полностью запущен, и туризм развивается". По его словам, самое главное, реальной опасности для здоровья людей нет. Поэтому принято такое решение.