Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Почему детей с диагнозом СМА не обеспечивают лекарствами, ответили в Минздраве
Елисеева Екатерина
корреспондент

Вопросы лекарственного обеспечения казахстанских детей с орфанными заболеваниями обсудили на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Почему не был закуплен препарат "Спинраза" (Nusinersen - прим. авт.) для детей со спинальной мышечной атрофией за госсчет, и почему родители были вынуждены обращаться за помощью в фонд "Казахстан халкына"?" – задали вопрос журналисты.

"Лекарственное обеспечение пациентов идет по утвержденному нами перечню. На сегодня препарат "Nusinersen" в данный перечень не входит. Для того, чтобы включить препарат в данный перечень, с прошлого года он проходит ряд процедур и экспертиз, оценивается его обоснованность и влияние в целом. На сегодня эти процедуры завершены, в ближайшее время выйдет соответствующий приказ с изменениями в перечень, и мы включим в него этот препарат. Думаю, приказ выйдет в ближайшее время, возможно даже в этом месяце", - ответил директор департамента лекарственной политики МЗ РК Бауыржан Джусипов.

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Бауыржан Байсеркин отметил, что по процедурам госзакупок, через те списки, которые утверждены по препаратам, в рамках ГОБМП по данной позиции будут решены вопросы годового запаса препаратов для более 350 детей.

"То есть, будут сразу закуплены препараты с гарантированным качеством и безопасностью на все количество детей, которые нуждаются в этим препаратах", – заключил Байсеркин.

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