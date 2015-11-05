​«007: Спектр» – на казахском языке

«007: Спектр» станет 12-й кинокартиной с 2011 года и третьей кинопремьерой 2015 года, выходящей в отечественных кинотеатрах на государственном языке. За 5 лет на казахский язык дублированы 11 голливудских блокбастеров, рекомендованных к семейному просмотру: «Көліктер-2» – «Тачки-2», «Қара киімділер-3» – «Люди в черном-3», «Батыл жүрек» – «Храбрая сердцем», «Жаңа Өрмекші адам» – «Новый Человек-паук», «Монстрлар Университеті» – «Университет Монстров», «Жалғыз рейнджер» – «Одинокий рейнджер», «Жаңа Өрмекші-адам: кернеген қуат» – «Новый Человек-паук: высокое напряжение», «Малефисента», «Галактика сақшылары» – «Стражи галактики», «Күлбике» – «Золушка», «Кек алушылар: Альтрон дәуірі» – «Мстители: эра Альтрона».

Организаторы проекта – ассоциация «Болашак» при поддержке АО «НУХ «Байтерек», акимата Алматы, партии «Нур Отан» в рамках проекта «Жас­тар – Отанға!» и компания MARWIN. Генеральные спонсоры – АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».