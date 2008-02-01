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Конкурсы
01.02.2008
1 февраля 2008 г. 0:00
Конкурсы на 01.02.2008 -
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Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
8 мая 2022 г. 11:18
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
8 мая 2022 г. 12:50
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
9 мая 2022 г. 8:50
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
9 мая 2022 г. 0:45
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
14 мая 2022 г. 9:16
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
11 мая 2022 г. 0:00
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
8 мая 2022 г. 10:10
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
9 мая 2022 г. 1:45
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
9 мая 2022 г. 10:30
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
9 мая 2022 г. 12:00
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
12 мая 2022 г. 1:06
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
18 апреля 2022 г. 0:19
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6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
30 апреля 2022 г. 14:28
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
15 апреля 2022 г. 0:15
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
22 апреля 2022 г. 10:31
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
18 апреля 2022 г. 12:54
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
25 апреля 2022 г. 0:05
Не все так просто
15 апреля 2022 г. 19:55
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
18 апреля 2022 г. 10:13
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
20 апреля 2022 г. 8:37
ОСИлим ли?
29 апреля 2022 г. 20:31
Какой будет погода в мае для казахстанцев
23 апреля 2022 г. 16:57
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
23 апреля 2022 г. 15:38
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
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