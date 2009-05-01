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01.05.2009
Конкурсы
1 мая 2009 г. 0:00
87
Конкурсы на 01.05.2009 -
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10:00
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
10:28
Зима вступила в свои права в Казахстане
11:00
Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым
12:29
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
11:28
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
12:00
Основатель inDrive получил казахское гражданство
13:58
Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы
12:57
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
14:28
Производство сахара в РК упало почти на треть
15:00
Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК
15:30
В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий
15:54
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
16:27
Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе
19:00
Обновленный Rolls-Royce Cullinan раскрыт до премьеры
28 ноября 2023 г. 16:31
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
27 ноября 2023 г. 4:00
Из ничего и будет ничего
1 декабря 2023 г. 16:48
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
26 ноября 2023 г. 10:02
ХАМАС освободил вторую группу заложников
26 ноября 2023 г. 12:05
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
26 ноября 2023 г. 12:40
Главному тренеру сборной Казахстана по футболу подарили «Мерседес»
1 декабря 2023 г. 16:56
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
26 ноября 2023 г. 10:03
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
26 ноября 2023 г. 11:04
Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане
26 ноября 2023 г. 10:32
Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
27 ноября 2023 г. 3:00
Журналисты в законе
26 ноября 2023 г. 14:32
Синнер отыграл три матчбола у Джоковича
26 ноября 2023 г. 11:34
Представлен проект генплана Астаны до 2035 года
26 ноября 2023 г. 17:32
В третий день перемирия ХАМАС освободит еще 13 заложников
26 ноября 2023 г. 14:00
Очередь на зачисление детей в спортсекции в Астане стартует в понедельник
26 ноября 2023 г. 18:15
Сенат Узбекистана одобрил союзный договор с Казахстаном
26 ноября 2023 г. 16:30
Беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС продлен на два года
26 ноября 2023 г. 15:34
Врачи проконсультировали более 150 пациентов в Костанайской области
26 ноября 2023 г. 19:00
Почему историки ругают фильм Ридли Скотта "Наполеон"
27 ноября 2023 г. 0:00
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
8 ноября 2023 г. 2:58
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
3 ноября 2023 г. 8:01
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
3 ноября 2023 г. 3:30
Общайтесь и не стесняйтесь!
3 ноября 2023 г. 13:52
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
3 ноября 2023 г. 14:08
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
10 ноября 2023 г. 3:00
А началось все с песен Абая
10 ноября 2023 г. 2:00
К братьям казахам – с любовью из Якутии
8 ноября 2023 г. 7:13
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
20 ноября 2023 г. 8:37
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
15 ноября 2023 г. 4:00
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
10 ноября 2023 г. 0:37
«Сначала шахматы, а потом азбука»
17 ноября 2023 г. 1:40
Даулет Турлыханов – герой своего времени
11 ноября 2023 г. 11:05
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
17 ноября 2023 г. 20:58
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
17 ноября 2023 г. 22:23
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
24 ноября 2023 г. 0:00
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
18 ноября 2023 г. 9:48
Даулет Турлыханов защищал честь нации
17 ноября 2023 г. 20:40
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
25 ноября 2023 г. 18:58
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
23 ноября 2023 г. 21:56
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
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Казахстанская правда
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