01/07/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 июня 2004 года № 707 Нормативные правовые акты

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2004 года, № 475 В соответствии со статьей 234 Кодекса Республики Казахстан от 12 июня 2001 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 апреля 2004 года № 475 «Об утверждении перечня основных средств, ввезенных лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 19, ст. 245) следующие дополнения: Перечень основных средств, ввезенных лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, утвержденный указанным постановлением, дополнить строками, порядковые номера 38-1, 38-2 и 38-3, следующего содержания: «38-1 Микрокомпьютеры, используемые для осущест- вления платежей с использованием платежных карточек с устройствами считывания карточек (карт-ридерами)* из 8471 30 000 0 38-2 Импринтер — механическое устройство для приема платежных карточек в точках прода- жи/сервиса; устройства для персонализации платежных карточек; эмбоссер — устройства для нанесения информации на платежную карточку в виде тиснения* из 8472 20 000 0 38-3 Электронные депозитарные машины — устрой- ства для приема депозитов на счета держателей с использованием платежных карточек; кэш-диспенсеры, банкоматы* из 8472 90 800 0». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов