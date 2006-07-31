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Состоялся гала-концерт конкурса детского творчества «Жұлдызай»
Стартовала пора оздоровительных лагерей
Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алим­акын презентовал свою книгу «Америка ашқан қазақтар»
Ушел из жизни поэт, писатель, журналист
Спасенного пеликана выпустили на волю
ТЮЗ: сезон закончен, выступления продолжаются
Двойной интеллект
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Не касаясь земли
Атрибуты, объединяющие нацию
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Прощай, друг…
Богатырь с добрым сердцем
Когда земля на вес золота
Реконструируют шесть вокзалов
Встреча авторов и юных поклонников
В интерактивном формате
В Уральске реконструируют набережную
Чистый воздух или развитое производство?
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Таяние ледников – проблема всего человечества
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Память, звучащая в Слове
Местные полицейские службы расформируют в РК
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

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