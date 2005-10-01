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Конкурсы
01.10.2005
1 октября 2005 г. 0:00
Конкурсы на 01.10.2005 -
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Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
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Двое в одной лодке
00:45
Быть ли геологическому туризму в Казахстане?
00:30
Как ужиться в доме с пятью малышами
10:35
Казахстан принял решение по поводу российских и белорусских грузоперевозчиков
00:25
У великого народа – великая мечта
00:26
Тепло Севера
00:28
Рынок труда восстанавливается
08:23
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил казахстанский школьник
08:28
Наградить ряд казахстанцев орденами постановил Токаев
08:34
Помогут ли поправки в Конституцию РК повысить устойчивость государства?
08:38
Референдум-2022: преодолевать правовой нигилизм
01:15
В Караганде установили памятник жертвам голодомора 30-х годов XX века
08:45
Автоматы и пистолеты похитили преступники со склада полиции в Талдыкоргане
08:10
Крупный пожар на территории ТЭЦ близ Актау попал на видео
08:26
Что сегодня происходит в мире казахстанского кино
08:40
Как научить ребенка вести себя в случае возникновения какой-либо угрозы
08:36
Дети-сироты по технической причине выпали из очереди на жилье в Северо-Казахстанской области
07:46
Референдум-2022: каждый должен сделать выбор
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
25 мая 2022 г. 9:18
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
25 мая 2022 г. 15:02
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
26 мая 2022 г. 0:45
ОСМС: мифы и реальность
26 мая 2022 г. 0:15
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
26 мая 2022 г. 9:18
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
27 мая 2022 г. 19:19
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
27 мая 2022 г. 11:06
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
25 мая 2022 г. 10:15
Более 20 человек застрелены в начальной школе в США
27 мая 2022 г. 19:51
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
25 мая 2022 г. 12:53
Текущий курс тенге реальный – министр нацэкономики
26 мая 2022 г. 1:45
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
25 мая 2022 г. 13:41
Реформы в Казахстане создадут широкие возможности для иностранных инвесторов – Смаилов
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
27 мая 2022 г. 13:33
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
26 мая 2022 г. 0:00
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
25 мая 2022 г. 2:30
Референдум-2022: не оставаться в стороне
25 мая 2022 г. 0:45
По каким причинам банки отказывают в льготном кредите на автомобиль
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
3 мая 2022 г. 13:33
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
3 мая 2022 г. 1:00
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
3 мая 2022 г. 19:40
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
4 мая 2022 г. 1:00
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
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Казахстанская правда
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