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01.12.2009
Конкурсы
30 ноября 2009 г. 23:00
228
Конкурсы на 01.12.2009 -
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01:30
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
00:30
Семья Абдраман стала пионером носочного производства в Кызылординской области
00:00
В бане мыли миллионы
03:30
Памятники и сакральные места Мангистау очищают от следов «активного отдыха»
01:00
Примером стали шахтеры-тысячники
02:00
Казахстанские программисты помогают незрячим людям освоить алфавит, языки и слушать музыку
04:30
Если вода не поднимается – это уже хорошо
02:30
В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке
04:00
Когда в молоко попал финик:в Таразе освоили выпуск натурального напитка, способного потеснить энергетики и газировку
05:30
В Казахстане сократят срок исковой давности к материалам в СМИ
05:00
В Уральске в усиленном режиме укрепляются объекты инженерных коммуникаций
02:57
Ветераны-«афганцы» вместе с молодежью навели порядок в парке Победы в Конаеве
07:00
О транспорте, исторической памяти и работе журналистов
04:00
Рукодельницы-волонтеры украшают столичные парки в технике ярнбомбинг
04:26
Групповой портрет казахского экзистенциализма
04:19
Сам не умеешь – поучи другого!
06:06
Домики для птиц порадуют пернатых на острове Бейбитшилик
08:23
В ФРГ арестовали членов международной банды контрабандистов
08:08
Панарин завоевал историческую лицензию на Олимпиаду по бадминтону
05:00
«Золото», два «серебра» и «бронзу» завоевали казахстанские атлеты на чемпионате Азии
12 апреля 2024 г. 2:24
Целина: как это было
11 апреля 2024 г. 15:30
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
11 апреля 2024 г. 12:44
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
11 апреля 2024 г. 5:57
На Петропавловск идет огромный поток
13 апреля 2024 г. 12:00
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
13 апреля 2024 г. 14:30
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
11 апреля 2024 г. 1:26
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
11 апреля 2024 г. 10:57
Бишимбаев намеренно затягивал досудебное расследование - следователь
16 апреля 2024 г. 14:34
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
12 апреля 2024 г. 19:00
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
11 апреля 2024 г. 3:30
В «Сталлите» готовы работать в три смены
13 апреля 2024 г. 20:07
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
12 апреля 2024 г. 16:03
Психологи показали простой способ побороть гнев
12 апреля 2024 г. 18:17
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
15 апреля 2024 г. 15:28
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
12 апреля 2024 г. 14:48
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
11 апреля 2024 г. 0:20
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
13 апреля 2024 г. 18:51
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
13 апреля 2024 г. 13:04
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
12 апреля 2024 г. 2:30
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
5 апреля 2024 г. 14:52
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
30 марта 2024 г. 17:30
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
22 марта 2024 г. 3:30
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
22 марта 2024 г. 4:00
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
22 марта 2024 г. 2:30
И жент, и курт «оделись» в шоколад
22 марта 2024 г. 5:30
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
22 марта 2024 г. 0:00
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
22 марта 2024 г. 14:04
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
22 марта 2024 г. 13:11
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
29 марта 2024 г. 18:21
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
2 апреля 2024 г. 4:34
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
22 марта 2024 г. 11:56
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
22 марта 2024 г. 14:46
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
22 марта 2024 г. 1:30
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
22 марта 2024 г. 22:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
23 марта 2024 г. 0:22
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
8 апреля 2024 г. 7:30
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
3 апреля 2024 г. 18:10
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
22 марта 2024 г. 8:04
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
22 марта 2024 г. 7:30
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
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