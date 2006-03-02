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Конкурсы
02.03.2006
2 марта 2006 г. 0:00
Конкурсы на 02.03.2006 -
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12:54
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
01:15
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
00:45
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
00:00
Теплая нить судьбы
00:00
Старик и песня
02:30
Домашний питомец дважды спас приютивших его хозяев
01:45
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
01:00
Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем
01:30
В Казахстане наметился подъем интереса к государственному языку, считает известный популяризатор казахского языка Канат Тасибеков
00:15
Онлайн-квест – итог шестилетней работы алматинского проекта Archcode Almaty
00:30
Сколько раз пришлось на прием в акимат ходить, сколько заявлений написать, чтобы чиновники вспомнили о нас...
00:00
Вечные книги Учителя нации
00:00
Мечта на пользу дела
00:00
Мчи, тулпар, быстрее ветра
00:00
И льются в унисон голоса
00:00
СПАСите яблоки!
00:00
Суперкамбэк легенд футбола
00:00
Нужен дом четверолапым
00:00
Однажды…
00:00
Возрождение
10 августа 2022 г. 16:05
Опубликован список обладателей образовательных грантов
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
5 августа 2022 г. 0:15
Новая жизнь Второго Павлодара
9 августа 2022 г. 10:17
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
5 августа 2022 г. 0:45
Подкралась старость незаметно
10 августа 2022 г. 18:47
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
5 августа 2022 г. 15:34
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
8 августа 2022 г. 19:17
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
5 августа 2022 г. 2:00
Утекает бензин мимо розницы
5 августа 2022 г. 2:45
Непокоренный Бурхан-Булак
5 августа 2022 г. 3:00
Нет повести печальнее на свете…
5 августа 2022 г. 0:30
Нам важно сохранить солдата
5 августа 2022 г. 2:15
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
5 августа 2022 г. 8:36
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа
6 августа 2022 г. 12:49
Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мертвым в СИЗО
5 августа 2022 г. 1:45
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
5 августа 2022 г. 14:39
Бывший муж напал с ножом на алматинку в автобусе – ведётся следствие
7 августа 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 августа
5 августа 2022 г. 0:00
Опасные игры
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
15 июля 2022 г. 2:54
Закон Республики Казахстан
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
16 июля 2022 г. 16:45
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
14 июля 2022 г. 11:14
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
25 июля 2022 г. 16:28
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
2 августа 2022 г. 13:43
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
14 июля 2022 г. 1:30
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
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Казахстанская правда
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