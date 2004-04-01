02/04/04 - Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 декабря 2003 г. № 466
Об утверждении Правил инвестирования
активов акционерного общества «Фонд
гарантирования страховых выплат»
В целях реализации подпункта 3) статьи 4
Закона Республики Казахстан «О Фонде
гарантирования страховых выплат», правление
Национального банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила
инвестирования активов акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат».
2. Настоящее постановление вводится в
действие по истечении четырнадцати дней со дня
государственной регистрации в Министерстве
юстиции Республики Казахстан, и его действие
распространяется на отношения, возникшие с 5
сентября 2003 года.
Зарегистрировано в Министерстве
юстиции РК 31 декабря 2003 г. за № 2669