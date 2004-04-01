Законы 02/04/04 - Постановление правления Национального банка Республики Казахстан г. Алматы от 26 декабря 2003 г. № 466

Об утверждении Правил инвестирования активов акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» В целях реализации подпункта 3) статьи 4 Закона Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат», правление Национального банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила инвестирования активов акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат». 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, и его действие распространяется на отношения, возникшие с 5 сентября 2003 года. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 31 декабря 2003 г. за № 2669