02/04/04 - Правила инвестирования активов акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»
Утверждены
постановлением правления Национального банка
Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 466
«Об утверждении Правил инвестирования
активов акционерного общества «Фонд
гарантирования страховых выплат»Настоящие Правила разработаны в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О
Фонде гарантирования страховых выплат» и
устанавливают порядок осуществления
инвестирования активов акционерного общества
«Фонд гарантирования страховых выплат» (далее —
Фонд).
Глава 1. Общие положения
1. Активами Фонда, подлежащими
инвестированию, являются деньги Фонда и ценные
бумаги, приобретенные за счет денег Фонда (далее
— активы Фонда).
2. Основными целями инвестирования
активов Фонда являются обеспечение сохранности
активов Фонда и их увеличение.
3. Активы Фонда могут быть переданы в
доверительное управление. Доверительный
управляющий осуществляет инвестирование
активов Фонда в финансовые инструменты в
пределах активов Фонда на основании
соответствующего договора доверительного
управления, заключенного между доверительным
управляющим и Фондом.
Глава 2. Порядок инвестирования активов Фонда
4. Инвестирование активов Фонда
производится:
1) в размере не менее 50 (пятидесяти)
процентов от активов Фонда — в государственные
ценные бумаги и агентские облигации;
2) в размере не более 30 (тридцати)
процентов от активов Фонда — во вклады (депозиты)
в Национальном банке Республики Казахстан;
3) в любых объемах — операции РЕПО и
обратного РЕПО со сроком операции до одного
месяца с государственными ценными бумагами и
агентскими облигациями.
5. При инвестировании активов Фонда
доверительным управляющим, доверительный
управляющий открывает счет для учета денег и
внебалансовый счет для учета размещенных
вкладов (депозитов) и ценных бумаг, приобретенных
за счет денег Фонда.
Глава 3. Заключительные положения
Вопросы, неурегулированные настоящими
Правилами, подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.