Законы 02/04/04 - Правила инвестирования активов акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»

Утверждены

постановлением правления Национального банка Республики Казахстан от 26 декабря 2003 года № 466 «Об утверждении Правил инвестирования активов акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат»Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат» и устанавливают порядок осуществления инвестирования активов акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее — Фонд). Глава 1. Общие положения 1. Активами Фонда, подлежащими инвестированию, являются деньги Фонда и ценные бумаги, приобретенные за счет денег Фонда (далее — активы Фонда). 2. Основными целями инвестирования активов Фонда являются обеспечение сохранности активов Фонда и их увеличение. 3. Активы Фонда могут быть переданы в доверительное управление. Доверительный управляющий осуществляет инвестирование активов Фонда в финансовые инструменты в пределах активов Фонда на основании соответствующего договора доверительного управления, заключенного между доверительным управляющим и Фондом. Глава 2. Порядок инвестирования активов Фонда 4. Инвестирование активов Фонда производится: 1) в размере не менее 50 (пятидесяти) процентов от активов Фонда — в государственные ценные бумаги и агентские облигации; 2) в размере не более 30 (тридцати) процентов от активов Фонда — во вклады (депозиты) в Национальном банке Республики Казахстан; 3) в любых объемах — операции РЕПО и обратного РЕПО со сроком операции до одного месяца с государственными ценными бумагами и агентскими облигациями. 5. При инвестировании активов Фонда доверительным управляющим, доверительный управляющий открывает счет для учета денег и внебалансовый счет для учета размещенных вкладов (депозитов) и ценных бумаг, приобретенных за счет денег Фонда. Глава 3. Заключительные положения Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.