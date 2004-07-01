Законы 02/07/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2004 года, № 715

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005—2007 годы В целях реализации Послания Президента народу Казахстана от 19 марта 2004 года «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005—2007 годы (далее — План мероприятий). 2. Заинтересованным министерствам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы: обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий; один раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, предоставлять в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана мероприятий. 3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан предоставлять Правительству Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана мероприятий. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ