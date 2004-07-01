02/07/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2004 года, № 715
Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Государственной программы развития
жилищного строительства в Республике Казахстан
на 2005—2007 годы
В целях реализации Послания
Президента народу Казахстана от 19 марта 2004 года
«К конкурентоспособному Казахстану,
конкурентоспособной экономике,
конкурентоспособной нации» Правительство
Республики Казахстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План
мероприятий по реализации Государственной
программы развития жилищного строительства в
Республике Казахстан на 2005—2007 годы (далее — План
мероприятий).
2. Заинтересованным министерствам, а
также государственным органам, непосредственно
подчиненным и подотчетным Президенту Республики
Казахстан (по согласованию), акимам областей,
городов Астаны и Алматы:
обеспечить надлежащее и своевременное
исполнение Плана мероприятий;
один раз в полугодие, не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
предоставлять в Министерство индустрии и
торговли Республики Казахстан аналитическую
информацию о ходе реализации Плана мероприятий.
3. Министерству индустрии и торговли
Республики Казахстан предоставлять
Правительству Республики Казахстан один раз в
полугодие, не позднее 25-го числа месяца,
следующего за отчетным полугодием, сводную
информацию о выполнении Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Министерство
индустрии и торговли Республики Казахстан.
5. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ
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