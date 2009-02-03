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Как в районе «очистили» бюджет
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Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Мокрая» страда
Зима приходит не внезапно
Распоряжение Главы государства
Улыбнитесь, дети, птичке
Распоряжение Главы государства
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
Эффект умелого управления
Еще один завод
Я – твой ментор, ты – мой друг
Smart-водоснабжение
«Серебро» и четыре «бронзы»
Не быть наблюдателями
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №30-НП
Единая градостроительная
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
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На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
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Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
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