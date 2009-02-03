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03.02.2009
Конкурсы
3 февраля 2009 г. 0:00
168
Конкурсы на 03.02.2009 -
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01:00
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
00:00
«Астана» внесла интригу
00:30
Как в районе «очистили» бюджет
03:00
Земля и космос «Ульбы»
02:30
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
01:30
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
02:00
«Мокрая» страда
03:30
Зима приходит не внезапно
01:29
Распоряжение Главы государства
00:00
Улыбнитесь, дети, птичке
02:00
Распоряжение Главы государства
02:30
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
00:43
Эффект умелого управления
01:50
Еще один завод
01:10
Я – твой ментор, ты – мой друг
04:00
Smart-водоснабжение
00:55
«Серебро» и четыре «бронзы»
01:40
Не быть наблюдателями
03:00
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №30-НП
02:20
Единая градостроительная
22 сентября 2023 г. 11:30
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
20 сентября 2023 г. 12:03
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
24 сентября 2023 г. 15:28
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
20 сентября 2023 г. 4:00
Перехватить облака, чтобы полить степь
22 сентября 2023 г. 20:00
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
20 сентября 2023 г. 3:30
Миссия – творить добро
23 сентября 2023 г. 7:46
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
22 сентября 2023 г. 20:05
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
20 сентября 2023 г. 1:00
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
22 сентября 2023 г. 19:25
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
19 сентября 2023 г. 3:30
«Саммит для учебников истории»
20 сентября 2023 г. 8:30
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
23 сентября 2023 г. 9:59
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
22 сентября 2023 г. 20:09
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
23 сентября 2023 г. 10:29
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
22 сентября 2023 г. 19:03
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
23 сентября 2023 г. 9:33
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
22 сентября 2023 г. 19:51
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
23 сентября 2023 г. 11:48
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
23 сентября 2023 г. 7:05
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
3 сентября 2023 г. 13:50
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
3 сентября 2023 г. 8:56
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
30 августа 2023 г. 1:00
Муза Каюма Мухамедханова
30 августа 2023 г. 1:30
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
3 сентября 2023 г. 14:59
На юго-востоке Турции упал метеорит
3 сентября 2023 г. 12:40
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
30 августа 2023 г. 3:00
Наследие во всем
28 августа 2023 г. 10:03
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
2 сентября 2023 г. 19:11
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
8 сентября 2023 г. 6:00
Необходима энергетическая стабильность
30 августа 2023 г. 2:00
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
8 сентября 2023 г. 3:30
Говори – и все получится!
15 сентября 2023 г. 12:19
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
7 сентября 2023 г. 4:30
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
7 сентября 2023 г. 0:30
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
15 сентября 2023 г. 20:00
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
15 сентября 2023 г. 4:00
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
14 сентября 2023 г. 0:00
Когда волк не помощник
12 сентября 2023 г. 3:30
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
18 сентября 2023 г. 11:35
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
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Казахстанская правда
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