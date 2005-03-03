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03.03.2005
Конкурсы
3 марта 2005 г. 0:00
94
Конкурсы на 03.03.2005 -
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00:00
Под прикрытием народа
00:30
Опять метель
01:30
Масштабные планы ассоциации KAZENERGY
01:30
Алатау станет мегаполисом
01:00
Вначале было слово
02:00
Историческая ответственность перед страной
02:30
Зеленый коридор для инвестиций
03:00
От перемены мест...
04:00
Сын своей земли
03:30
Кто в ответе за дорожный беспредел?
04:30
Когда зажигаются звезды
02:03
К почве нельзя относиться как к грязи!
08:13
Правительство РК настроено на углубление сотрудничества со Всемирным банком
01:00
Три условия успеха
08:26
Китайские ученые хотят вывести «космические» сорта картофеля
15:49
Елена Рыбакина стартовала с победы на Australian Open 2024
10:38
В Астане опубликовали списки получателей арендного жилья без выкупа
00:30
Благотворительность и осознанное родительство
02:53
Распоряжение Главы государства
10:15
Кто не обязан при продажах принимать банковские карточки?
9 января 2024 г. 17:01
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
12 января 2024 г. 20:10
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
12 января 2024 г. 19:48
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
12 января 2024 г. 18:25
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
12 января 2024 г. 19:09
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
12 января 2024 г. 18:19
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
9 января 2024 г. 1:00
Атом: не только мирный, но и безопасный
12 января 2024 г. 17:55
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
12 января 2024 г. 18:11
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
9 января 2024 г. 2:00
Попасть в молоко
9 января 2024 г. 14:28
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
12 января 2024 г. 18:00
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
12 января 2024 г. 17:34
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
12 января 2024 г. 17:04
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
9 января 2024 г. 20:19
Железнодорожные станции в Астане сменят название
9 января 2024 г. 17:02
В Алматинской области появится город - указ президента
9 января 2024 г. 1:30
Как доставить важные грузы?
12 января 2024 г. 18:47
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
13 января 2024 г. 14:23
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
13 января 2024 г. 17:56
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
3 января 2024 г. 8:10
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
20 декабря 2023 г. 11:25
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
21 декабря 2023 г. 2:00
Дом мамы, для тех, кому тяжело
20 декабря 2023 г. 0:30
Через тернии к звездам
23 декабря 2023 г. 19:00
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
23 декабря 2023 г. 17:00
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
22 декабря 2023 г. 19:49
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
22 декабря 2023 г. 0:00
Алдар Косе и все-все-все
22 декабря 2023 г. 19:58
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
1 января 2024 г. 0:30
Твори добро на всей Земле
1 января 2024 г. 2:30
Дед Мороз – не роль, а миссия
29 декабря 2023 г. 20:00
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
31 декабря 2023 г. 18:00
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
31 декабря 2023 г. 12:00
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
30 декабря 2023 г. 0:52
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
29 декабря 2023 г. 20:17
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
29 декабря 2023 г. 19:36
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
1 января 2024 г. 0:00
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
1 января 2024 г. 0:00
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
31 декабря 2023 г. 19:00
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
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Казахстанская правда
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