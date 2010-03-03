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Конкурсы
03.03.2010
3 марта 2010 г. 0:00
Конкурсы на 03.03.2010 -
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00:45
Лев Гумилев: Ученый был убежден, что истинная дружба народов возможна только при глубоком уважении к достоинству, чести, культуре, языку и истории каждого народа
00:30
Архивные документы свидетельствуют: казахи не жалели средств на обучение своих детей
00:00
Отечественная картина «Оралман», снятая в 2017 году, побила рекорд: за последние два года ее посмотрели свыше миллиона зрителей
00:15
Солнечные часы Алима Сабитова
01:15
Казахская сноха Анастасия
01:00
На земле Жетысу, кажется, тронь камень – и он заговорит, расскажет о подвигах наших предков
01:30
Жители региона широко отметили 90-летие известного писателя, драматурга и журналиста, общественного и политического деятеля Шерхана Муртазы
00:00
Восстанавливая историческую справедливость
00:00
Сохраняя национальный код
00:00
Две ратификации и один запрос
00:00
Область Жетысу: новый импульс социально-экономическому развитию
00:00
Территория актуальных пьес
00:00
Радость в мелочах
00:00
Учи язык с детства
00:00
Люблю, следовательно, говорю
00:00
Хайку, Эшер, Бонапарт и корова
00:00
Конвенция увлеченных
00:00
В горы – за здоровьем
00:00
Сердце матери
00:00
Потеплело
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
14 октября 2022 г. 12:18
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
14 октября 2022 г. 10:24
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
14 октября 2022 г. 9:18
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
15 октября 2022 г. 14:08
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
14 октября 2022 г. 18:57
Участие президента в работе саммита "Центральная Азия – Россия" – самое главное
15 октября 2022 г. 10:06
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
15 октября 2022 г. 15:44
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
14 октября 2022 г. 13:23
Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала наказать обидчиков своих сыновей
14 октября 2022 г. 17:12
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем – Токаев
14 октября 2022 г. 9:38
В МВД РК прокомментировали видео с "нападением на россиянина"
15 октября 2022 г. 15:29
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
15 октября 2022 г. 12:39
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
14 октября 2022 г. 15:28
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
14 октября 2022 г. 17:50
Лучше использовать транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии призвал Токаев
14 октября 2022 г. 12:01
Нигериец более 3 лет скрывался от полиции в Казахстане
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
23 сентября 2022 г. 0:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
26 сентября 2022 г. 11:27
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
26 сентября 2022 г. 0:45
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
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Казахстанская правда
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