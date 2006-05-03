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Конкурсы
03.05.2006
3 мая 2006 г. 0:00
Конкурсы на 03.05.2006 -
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10:06
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
10:40
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
14:15
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
07:33
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
11:17
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
10:10
По активности на референдуме лидирует Шымкент
09:10
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
08:08
Премьер-министр проголосовал на референдуме
08:47
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
08:36
Аида Балаева проголосовала на референдуме
09:45
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
08:29
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
09:18
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
07:00
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
11:22
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
10:14
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
08:52
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
10:18
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
09:33
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
09:04
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
30 мая 2022 г. 12:25
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
30 мая 2022 г. 14:18
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
30 мая 2022 г. 8:37
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
31 мая 2022 г. 9:40
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
31 мая 2022 г. 9:02
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
30 мая 2022 г. 12:30
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
31 мая 2022 г. 0:00
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
29 мая 2022 г. 10:05
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
31 мая 2022 г. 1:30
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
30 мая 2022 г. 0:01
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
31 мая 2022 г. 0:15
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
29 мая 2022 г. 11:53
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
29 мая 2022 г. 11:20
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
29 мая 2022 г. 13:21
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
1 июня 2022 г. 0:00
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
31 мая 2022 г. 1:15
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
30 мая 2022 г. 0:15
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
30 мая 2022 г. 1:30
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
6 мая 2022 г. 11:00
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
6 мая 2022 г. 18:31
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
9 мая 2022 г. 0:15
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
8 мая 2022 г. 10:27
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
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Казахстанская правда
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