03/06/04 - Инструкция о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

Нормативные правовые акты
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Утверждена: совместным постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года, № 54, и правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года № 111 «Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 485 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2133» Глава 1. Общие положения 1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с подпунктом л-2) статьи 8 Закона Республики Казахстан “О Национальном банке Республики Казахстан”, подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан “О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций”, статьей 18 Закона Республики Казахстан “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности”, и устанавливает перечень, формы и сроки представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее — организации) в уполномоченный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее — уполномоченный орган). Глава 2. Представление финансовой отчетности 2. Финансовая отчетность организаций включает в себя: 1) бухгалтерский баланс по форме 1 и приложения к нему (приложение 1 к настоящей Инструкции); 2) отчет о доходах и расходах по форме 2 (приложение 2 к настоящей Инструкции); 3) отчет о движении денег по форме 3 (приложение 3 к настоящей Инструкции); 4) отчет об изменениях в собственном капитале по форме 4 (приложение 4 к настоящей Инструкции). 3. Организации представляют финансовую отчетность со следующей периодичностью: 1) ежеквартально, не позднее 18.00 времени города Астаны четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом: бухгалтерский баланс по форме 1 с приложениями 1-3 к нему; отчет о доходах и расходах по форме 2; 2) ежегодно за период с 1 января по 31 декабря отчетного года, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом: бухгалтерский баланс по форме 1; отчет о доходах и расходах по форме 2; отчет о движении денег по форме 3; отчет об изменениях в собственном капитале по форме 4; пояснительную записку к финансовой отчетности; аудиторский отчет по результатам проведенного аудита финансовой отчетности за отчетный год. 4. Данные в финансовой отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан — тенге. 5. Единица измерения, используемая при составлении финансовой отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее пятисот тенге в финансовой отчетности округляется до нуля, а сумма равная пятистам тенге и выше, округляется до тысячи тенге. 6. Все листы финансовой отчетности нумеруются, их общее количество указывается в сопроводительном письме при ее направлении в уполномоченный орган. 7. Финансовая отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером организации и заверяется печатью. 8. Финансовая отчетность представляется в уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях. 9. Сведения в финансовой отчетности, представленной на бумажном носителе, должны быть идентичны сведениям в финансовой отчетности, представленной на электронном носителе. 10. Финансовая отчетность на бумажных носителях составляется в двух экземплярах, один экземпляр финансовой отчетности представляется в уполномоченный орган, второй экземпляр остается у организации. 11. Финансовая отчетность на бумажном носителе, содержащая исправления и подчистки, возвращается организации. 12. При необходимости внесения изменений и (или) дополнений в финансовую отчетность, организация в течение трех рабочих дней представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин внесения изменений и (или) дополнений. Глава 3. Заключительные положения 13. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

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