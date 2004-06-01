Утверждена:
совместным постановлением Правления
Национального банка
Республики Казахстан
от 12 апреля 2004 года, № 54,
и правления Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от 12 апреля 2004 года № 111
«Об утверждении Инструкции
о перечне, формах и сроках
представления финансовой отчетности
организациями, осуществляющими
деятельность по ведению системы
реестров
держателей ценных бумаг, и внесении
изменений в постановление правления
Национального банка Республики
Казахстан от 18 декабря 2002 года № 485
«Об утверждении Правил представления
отчетов организациями, обладающими
лицензиями на осуществление
деятельности по ведению реестра держателей
ценных бумаг», зарегистрированное
в Министерстве юстиции Республики
Казахстан под № 2133»
Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана в
соответствии с подпунктом л-2) статьи 8 Закона
Республики Казахстан “О Национальном банке
Республики Казахстан”, подпунктом 6) пункта 1
статьи 9 Закона Республики Казахстан “О
государственном регулировании и надзоре
финансового рынка и финансовых организаций”,
статьей 18 Закона Республики Казахстан “О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности”, и
устанавливает перечень, формы и сроки
представления финансовой отчетности
организациями, осуществляющими деятельность по
ведению системы реестров держателей ценных
бумаг (далее — организации) в уполномоченный
орган, осуществляющий регулирование и надзор
финансового рынка и финансовых организаций
(далее — уполномоченный орган).
Глава 2. Представление финансовой
отчетности
2. Финансовая отчетность организаций
включает в себя:
1) бухгалтерский баланс по форме 1 и
приложения к нему (приложение 1 к настоящей
Инструкции);
2) отчет о доходах и расходах по форме 2
(приложение 2 к настоящей Инструкции);
3) отчет о движении денег по форме 3
(приложение 3 к настоящей Инструкции);
4) отчет об изменениях в собственном
капитале по форме 4 (приложение 4 к настоящей
Инструкции).
3. Организации представляют финансовую
отчетность со следующей периодичностью:
1) ежеквартально, не позднее 18.00 времени
города Астаны четвертого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным кварталом:
бухгалтерский баланс по форме 1 с
приложениями 1-3 к нему;
отчет о доходах и расходах по форме 2;
2) ежегодно за период с 1 января по 31
декабря отчетного года, не позднее 1 апреля года,
следующего за отчетным годом:
бухгалтерский баланс по форме 1;
отчет о доходах и расходах по форме 2;
отчет о движении денег по форме 3;
отчет об изменениях в собственном
капитале по форме 4;
пояснительную записку к финансовой
отчетности;
аудиторский отчет по результатам
проведенного аудита финансовой отчетности за
отчетный год.
4. Данные в финансовой отчетности
указываются в национальной валюте Республики
Казахстан — тенге.
5. Единица измерения, используемая при
составлении финансовой отчетности,
устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее
пятисот тенге в финансовой отчетности
округляется до нуля, а сумма равная пятистам
тенге и выше, округляется до тысячи тенге.
6. Все листы финансовой отчетности
нумеруются, их общее количество указывается в
сопроводительном письме при ее направлении в
уполномоченный орган.
7. Финансовая отчетность подписывается
руководителем и главным бухгалтером организации
и заверяется печатью.
8. Финансовая отчетность
представляется в уполномоченный орган на
бумажном и электронном носителях.
9. Сведения в финансовой отчетности,
представленной на бумажном носителе, должны быть
идентичны сведениям в финансовой отчетности,
представленной на электронном носителе.
10. Финансовая отчетность на бумажных
носителях составляется в двух экземплярах, один
экземпляр финансовой отчетности представляется
в уполномоченный орган, второй экземпляр
остается у организации.
11. Финансовая отчетность на бумажном
носителе, содержащая исправления и подчистки,
возвращается организации.
12. При необходимости внесения
изменений и (или) дополнений в финансовую
отчетность, организация в течение трех рабочих
дней представляет в уполномоченный орган
письменное ходатайство с объяснением причин
внесения изменений и (или) дополнений.
Глава 3. Заключительные положения
13. Вопросы, не урегулированные
настоящей Инструкцией, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан.