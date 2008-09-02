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03.09.2008
Конкурсы
2 сентября 2008 г. 23:00
147
Конкурсы на 03.09.2008 -
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10:00
Граждан Таджикистана и Узбекистана эвакуировали в Актюбинской области
10:23
Казахстан наметил перспективы наращивания стратегического партнёрства с США
10:42
Токаев проведет переговоры с Алиевым в Баку
11:45
В каких регионах перекрыты трассы
12:00
Большое сердце: донор спас жизни трем людям
12:30
«Оскар-2024». 11 фактов, которые нужно знать о церемонии этого года
12:49
Токаев: «Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества»
14:00
Исполнилось 90 лет со дня рождения писателя Бекежана Тлегенова
14:30
С начала марта снежный покров в Казахстане уменьшился на 4%
15:00
Айбек Оралбай выиграл третий бой за олимпийскую лицензию
16:00
Российский футболист хочет выступать за сборную Казахстана
15:30
Возгорание камыша в Прикаспии ликвидировано
17:00
Ирландцы отклонили поправки в Конституцию о семье и роли женщины
18:00
Алуа Балкибекова близка к получению лицензии на Олимпиаду
4 марта 2024 г. 12:51
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
4 марта 2024 г. 15:32
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
8 марта 2024 г. 14:25
Судьба сильной женщины
8 марта 2024 г. 14:55
Любовь, дефиле и весна
4 марта 2024 г. 9:00
«BIRLIK» – и этим все сказано
8 марта 2024 г. 15:30
Идите в театр, и будет вам счастье
8 марта 2024 г. 16:05
Главная роль в жизни
8 марта 2024 г. 1:30
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
8 марта 2024 г. 5:00
iKомек спешит на помощь
8 марта 2024 г. 5:20
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
7 марта 2024 г. 15:44
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
8 марта 2024 г. 6:05
Ему ребята верят
3 марта 2024 г. 14:30
Busto-Arsizio: боксёры будут драться за олимпийские лицензии
3 марта 2024 г. 12:00
Глава МИД Казахстана провёл ряд встреч на полях III Анталийского дипломатического форума
8 марта 2024 г. 7:00
Интернет от Илона Маска
8 марта 2024 г. 8:24
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
8 марта 2024 г. 7:30
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
6 марта 2024 г. 17:02
Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт
3 марта 2024 г. 11:30
Токаев отметил расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией
4 марта 2024 г. 4:30
Сильные люди
16 февраля 2024 г. 2:00
Ответственность перед предками и потомками
9 февраля 2024 г. 11:58
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
21 февраля 2024 г. 5:00
Академия наук: миссия выполнима
13 февраля 2024 г. 16:46
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
16 февраля 2024 г. 1:30
Казахстан глазами американца в начале XX века
15 февраля 2024 г. 2:00
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
23 февраля 2024 г. 15:04
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
12 февраля 2024 г. 2:00
Время разъяснений о времени
17 февраля 2024 г. 18:06
Детский сад горел в Семее
9 февраля 2024 г. 13:27
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
23 февраля 2024 г. 1:30
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
23 февраля 2024 г. 16:47
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
14 февраля 2024 г. 16:45
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
16 февраля 2024 г. 16:42
Алексей Навальный скончался в колонии
19 февраля 2024 г. 1:00
Какого цвета «честный» мед?
21 февраля 2024 г. 4:30
Доверие основывается на справедливости
27 февраля 2024 г. 1:30
Откуда берет корни название города Костанай
28 февраля 2024 г. 3:00
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
16 февраля 2024 г. 18:58
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
22 февраля 2024 г. 5:30
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
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