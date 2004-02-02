04/02/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2004 года, № 115

О внесении изменения и дополнения в
постановление Правительства Республики
Казахстан от 25 ноября 1997 года, № 1650
Правительство Республики Казахстан
постановляет:
1. Внести в постановление
Правительства Республики Казахстан от 25 ноября
1997 года № 1650 «Об утверждении Правил дорожного
движения Республики Казахстан, Основных
положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц и
участников дорожного движения по обеспечению
безопасности дорожного движения и Перечня
оперативных и специальных служб, транспорт
которых подлежит оборудованию специальными
световыми и звуковыми сигналами и окраске по
специальным цветографическим схемам» следующие
изменение и дополнение:
в Правилах дорожного движения
Республики Казахстан, утвержденных указанным
постановлением:
в разделе 6 «Применение специальных
сигналов» в абзаце первом пункта 6.1 цифры «8-11»
заменить цифрами «8-18»;
в разделе 10 «Скорость движения»:
в пункте 10.2 Примечание исключить;
дополнить пунктом 10.4-1. следующего
содержания:
«10.4-1. В населенных пунктах и вне
населенных пунктов на отдельных участках
автомобильных дорог может повышаться скорость
движения (с установкой соответствующего знака
3.24) легковых автомобилей до 120 км/час, автобусов
до 110 км/час, если дорожные условия обеспечивают
безопасное движение с большей скоростью».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан
Д. Ахметов