04/02/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2004 года, № 115 Законы 142

О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года, № 1650 Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года № 1650 «Об утверждении Правил дорожного движения Республики Казахстан, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам» следующие изменение и дополнение: в Правилах дорожного движения Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в разделе 6 «Применение специальных сигналов» в абзаце первом пункта 6.1 цифры «8-11» заменить цифрами «8-18»; в разделе 10 «Скорость движения»: в пункте 10.2 Примечание исключить; дополнить пунктом 10.4-1. следующего содержания: «10.4-1. В населенных пунктах и вне населенных пунктов на отдельных участках автомобильных дорог может повышаться скорость движения (с установкой соответствующего знака 3.24) легковых автомобилей до 120 км/час, автобусов до 110 км/час, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью». 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. Ахметов