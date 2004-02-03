04/02/04 - Закон Республики Казахстан

О присоединении Республики Казахстан к
Международной конвенции о Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров и
Протоколу о внесении поправки в Международную
конвенцию о Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров
Республике Казахстан присоединиться к
Международной конвенции о Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров,
совершенной в Брюсселе 14 июня 1983 года, и
Протоколу о внесении поправки в Международную
конвенцию о Гармонизированной системе описания
и кодирования товаров, совершенному в Брюсселе 24
июня 1986 года.
Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, 3 февраля 2004 года
№ 525-II ЗРК