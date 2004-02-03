Законы 04/02/04 - Закон Республики Казахстан

О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и Протоколу о внесении поправки в Международную конвенцию о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров Республике Казахстан присоединиться к Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, совершенной в Брюсселе 14 июня 1983 года, и Протоколу о внесении поправки в Международную конвенцию о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, совершенному в Брюсселе 24 июня 1986 года. Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ Астана, 3 февраля 2004 года № 525-II ЗРК