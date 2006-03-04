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Конкурсы
04.03.2006
4 марта 2006 г. 0:00
Конкурсы на 04.03.2006 -
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Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
00:15
Сложный статус Каракалпакстана
01:00
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
00:30
"Говорящие" артефакты городища Культобе
00:00
«Черные лебеди» КТК
00:45
Журналист должен быть готов ко всему
01:15
Важно для Казахстана и тюркского мира
01:45
Папа, заплати алименты…
02:30
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
01:30
Трагедия на Тенгизе
01:24
С именем Аллаха Милостивого и Милосердного! Уважаемые верующие!
00:38
Да будет свет!
00:42
Было как в космосе – кругом одни «звезды»
02:45
Язык как инструмент успеха
01:26
Сильнейшие среди любителей
01:52
Открытость и прозрачность
00:00
Свести к минимуму
01:54
Тренд на дальнейший рост
01:21
Отрар в эстафете достижений
00:45
Спорт объединяет
7 июля 2022 г. 12:07
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
1 июля 2022 г. 0:15
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
1 июля 2022 г. 13:50
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
3 июля 2022 г. 10:49
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
1 июля 2022 г. 19:12
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
7 июля 2022 г. 12:07
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
4 июля 2022 г. 10:21
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
1 июля 2022 г. 0:45
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
5 июля 2022 г. 16:34
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
1 июля 2022 г. 12:31
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
2 июля 2022 г. 10:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
1 июля 2022 г. 3:15
Единственный казахский мальчик, которому пожал руку Билл Клинтон
1 июля 2022 г. 1:30
Играть на домбре современные хиты и классику научился казахстанский артист
1 июля 2022 г. 1:10
Закон Республики Казахстан
1 июля 2022 г. 1:15
Образцовая сноха, жена и мама
1 июля 2022 г. 0:30
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
1 июля 2022 г. 1:00
В центре внимания – семья и дети
1 июля 2022 г. 2:15
Потравить и прикормить: советы дачникам на июль
1 июля 2022 г. 13:10
Трехметровый аллигатор убил мужчину на популярном курорте
1 июля 2022 г. 1:45
Как вернуть доверие казахстанцев к власти – интервью с мажилисменом
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
8 июня 2022 г. 0:05
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
9 июня 2022 г. 8:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
11 июня 2022 г. 9:37
Шура спел на улице в Нур-Султане
30 июня 2022 г. 8:16
Таксист увёз девушку за город в Караганде
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
9 июня 2022 г. 13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
8 июня 2022 г. 8:54
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
24 июня 2022 г. 18:06
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
18 июня 2022 г. 1:00
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
15 июня 2022 г. 0:30
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
9 июня 2022 г. 16:33
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
17 июня 2022 г. 17:48
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
9 июня 2022 г. 14:26
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
29 июня 2022 г. 12:18
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
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Казахстанская правда
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