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04.05.2005
Конкурсы
3 мая 2005 г. 23:00
81
Конкурсы на 04.05.2005 -
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Да возрастет из народных недр национальная музыка
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Бесплатный проезд в общественном транспорте для сопровождающих детей-инвалидов до 18 лет внедрили в Костанае
02:00
В Усть-Каменогорске экологи установили превышение загрязняющих веществ в воде на выходе из городских очистных сооружений
02:30
В погоне за качеством бытия
03:00
Четвертый год в Алматы успешно функционирует этноцех, открытый на государственный безвозмездный грант
03:30
В Усть-Каменогорске легендарное швейное объединение «Рауан – Рассвет» наладило пошив одежды для особенных детей
04:00
Лужу за озеро приняли проектировщики и ошибочно приписали ей имя соседнего водоема
03:32
Весне дорогу!
04:30
Нынешний отопительный сезон в регионе проходит без перебоев
04:00
Времен связующая нить
04:10
Три аргумента
04:30
Мелодии и напевы степи
04:40
Представитель Еврокомиссии посетил порт Курык
05:00
На востоке страны лесхозы перекладывали свои обязанности на предпринимателей
05:01
И сама не горит, и тепло бережет!
05:10
Оазис в песках
15 марта 2024 г. 19:20
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КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
13 марта 2024 г. 19:54
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
15 марта 2024 г. 18:51
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
15 марта 2024 г. 21:49
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
15 марта 2024 г. 19:38
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
15 марта 2024 г. 19:33
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
15 марта 2024 г. 16:42
Президент предложил изменить герб Казахстана
15 марта 2024 г. 20:51
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
13 марта 2024 г. 5:00
Кодекс преткновения
13 марта 2024 г. 15:01
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
13 марта 2024 г. 0:15
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
13 марта 2024 г. 0:45
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
18 марта 2024 г. 3:30
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
16 марта 2024 г. 10:00
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
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Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»
16 марта 2024 г. 16:28
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
14 марта 2024 г. 3:30
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16 марта 2024 г. 12:00
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
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23 февраля 2024 г. 15:04
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