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04.05.2006
Конкурсы
3 мая 2006 г. 23:00
89
Конкурсы на 04.05.2006 -
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11:00
Кто из казахстанских легкоатлетов поедет в Париж
10:30
Более 200 мероприятий провели в стране в честь национального дня домбры
13:35
Токаев подписал закон по борьбе с лудоманией
15:20
Поручение президента выстроить работу по борьбе с лудоманией ускорило принятие закона - депутат Сената
14:12
Госсоветник РК прокомментировал подписанный Токаевым закон против лудомании
14:50
Сенатор Калтаева: Закона по борьбе с лудоманией ждали давно
19:40
Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона на отказе Калинской
4 июля 2024 г. 4:53
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
1 июля 2024 г. 12:19
Границы Мангистауской области будут изменены
5 июля 2024 г. 18:56
Три человека погибли в воинской части в Арысе
2 июля 2024 г. 7:57
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
3 июля 2024 г. 15:35
Сколько в Казахстане проживает людей
4 июля 2024 г. 4:32
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
2 июля 2024 г. 0:00
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
1 июля 2024 г. 21:11
Президент подписал закон о науке и технологической политике
1 июля 2024 г. 8:27
С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки
1 июля 2024 г. 18:29
Дуйсенова ознакомилась с работой ведущих научных институтов Алматы
3 июля 2024 г. 1:00
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
1 июля 2024 г. 16:05
Технологию регенерации ткани разработали в Казахстане
5 июля 2024 г. 14:17
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
1 июля 2024 г. 18:58
Дильназ Ахмадиева посвятила песню памяти Салтанат Нукеновой
1 июля 2024 г. 11:00
Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем
1 июля 2024 г. 21:49
Закон о госзакупках одобрил глава государства
1 июля 2024 г. 16:46
Саммит ШОС: аэропорт и вокзалы Астаны перешли на усиленный режим
2 июля 2024 г. 17:32
Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане
1 июля 2024 г. 10:57
В турецкой Бурсе из-за лесного пожара эвакуировали студентов
1 июля 2024 г. 9:05
Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
8 июня 2024 г. 4:30
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
14 июня 2024 г. 3:37
Фанаты Димаша изучают казахский язык
15 июня 2024 г. 4:00
Новый этап развития системы здравоохранения страны
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
12 июня 2024 г. 4:00
Преодоление. Пять лет созидания
13 июня 2024 г. 0:35
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
24 июня 2024 г. 18:08
Токаев переговорил по телефону с Путиным
22 июня 2024 г. 1:00
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
29 июня 2024 г. 4:30
Строительные рынки переезжают за город
22 июня 2024 г. 6:00
Судебное реформирование: реалии и перспективы
15 июня 2024 г. 3:00
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
25 июня 2024 г. 10:35
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
20 июня 2024 г. 4:30
Большую зачистку «мертвых душ» провели в Костанайской области
22 июня 2024 г. 17:30
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
18 июня 2024 г. 17:35
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
15 июня 2024 г. 18:00
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
28 июня 2024 г. 1:00
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
21 июня 2024 г. 15:26
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
29 июня 2024 г. 4:02
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
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Казахстанская правда
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