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Кто из казахстанских легкоатлетов поедет в Париж
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Токаев подписал закон по борьбе с лудоманией
Поручение президента выстроить работу по борьбе с лудоманией ускорило принятие закона - депутат Сената
Госсоветник РК прокомментировал подписанный Токаевым закон против лудомании
Сенатор Калтаева: Закона по борьбе с лудоманией ждали давно
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Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Границы Мангистауской области будут изменены
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Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
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Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
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С 1 июля работники лесных и природоохранных учреждений РК начнут получать надбавки
Дуйсенова ознакомилась с работой ведущих научных институтов Алматы
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
Технологию регенерации ткани разработали в Казахстане
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Дильназ Ахмадиева посвятила песню памяти Салтанат Нукеновой
Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем
Закон о госзакупках одобрил глава государства
Саммит ШОС: аэропорт и вокзалы Астаны перешли на усиленный режим
Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане
В турецкой Бурсе из-за лесного пожара эвакуировали студентов
Мошенники пишут сообщения от имени главы Минкультуры Аиды Балаевой
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
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