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Конкурсы
04.12.2009
4 декабря 2009 г. 0:00
Конкурсы на 04.12.2009 -
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00:00
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
00:30
Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве
00:15
Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки
10:52
День библиотекаря появился в Казахстане
01:15
Несомненный интерес вызывают некоторые моменты итогового отчета БДИПЧ ОБСЕ по оценке результатов всенародного референдума, состоявшегося в Казахстане 5 июня
00:00
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
00:24
Рискуя собой ради других
00:28
Здоровые привычки
00:45
Казахстан завоевал первую медаль на мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. «Бронза» в компетенции «Web-разработка» – у павлодарки Дины Афанасьевой
00:16
Вкусняшка с фенолом
00:00
В полку элиты – прибыло
00:00
Зима не за горами
00:21
Сохраняя степное биоразнообразие
00:00
Сказка со счастливым концом
00:20
Отходы можно пустить в дело, но…
00:00
Наблюдатели приветствуются
00:18
Кто, если не Салах?
00:22
Если завтра падеж...
00:23
Ловись, рыбка!
00:00
Точно в цель
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
13 октября 2022 г. 12:15
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
13 октября 2022 г. 16:05
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
13 октября 2022 г. 13:30
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
13 октября 2022 г. 11:30
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
13 октября 2022 г. 1:15
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
14 октября 2022 г. 12:18
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
14 октября 2022 г. 10:24
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
14 октября 2022 г. 9:18
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
15 октября 2022 г. 14:08
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
26 сентября 2022 г. 13:27
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
21 сентября 2022 г. 13:18
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
4 октября 2022 г. 11:39
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
3 октября 2022 г. 9:20
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
23 сентября 2022 г. 0:45
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
26 сентября 2022 г. 11:27
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
26 сентября 2022 г. 0:45
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
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Казахстанская правда
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