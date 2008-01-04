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05.01.2008
Конкурсы
4 января 2008 г. 23:00
82
Конкурсы на 05.01.2008 -
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Капитанская дочка – сноха казахского народа
00:36
Аида Балаева: Закон «О масс-медиа» разрабатывался в жарких спорах
00:00
В Атырау освоен выпуск грузовых вагонов
01:30
Сохранить лес: миссия выполнима
02:01
Атомная энергетика – один из наиболее безопасных и экологичных источников энергии
02:35
Первая партия маркированных лекарств поступила в аптеки и медучреждения Шымкента
13:24
Где будет отбывать наказание Куандык Бишимбаев
03:02
В Риддере открылась лыжероллерная трасса с параметрами лучших мировых маршрутов
03:31
Госаудиторы выявили миллиардные нарушения
04:55
Моя страна – поэзия!
04:16
В Казахстане фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах
05:28
Общий стаж – более шести веков
08:27
Более 600 голов МРС унесло дождевым стоком в Жамбылской области - фермеры
08:37
Ни один онкопациент не останется без лекарств - Минздрав
08:51
Водохранилище и гидроузел построят в Кызылординской области
09:26
Сверток с наркотиками проглотил иностранец в Мангистау
01:34
В Атырау состоялся открытый диалог по вопросам АЭС
10:05
Экс-чиновник от образования в области Жетісу осужден на 11 лет
01:01
Превратить инициативу в общенациональный проект
02:00
Любить дело, которому служишь
12 июля 2024 г. 16:55
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
13 июля 2024 г. 0:00
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
12 июля 2024 г. 19:42
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
13 июля 2024 г. 0:30
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
12 июля 2024 г. 19:27
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
13 июля 2024 г. 1:30
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
12 июля 2024 г. 20:03
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
13 июля 2024 г. 1:00
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля 2024 г. 2:00
У доброго хозяина и озеро икру мечет
13 июля 2024 г. 2:30
Эпос Султана Раева
13 июля 2024 г. 3:00
Не сыпьте соль на сердце
11 июля 2024 г. 2:10
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
13 июля 2024 г. 3:30
Все, что вы еще не знали об ОСМС
12 июля 2024 г. 18:32
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
12 июля 2024 г. 19:14
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
13 июля 2024 г. 4:38
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
13 июля 2024 г. 4:04
Микс традиций и инноваций
12 июля 2024 г. 18:54
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
12 июля 2024 г. 17:51
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
11 июля 2024 г. 19:51
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
18 июня 2024 г. 3:00
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
4 июля 2024 г. 4:53
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
20 июня 2024 г. 2:00
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
24 июня 2024 г. 18:08
Токаев переговорил по телефону с Путиным
22 июня 2024 г. 1:00
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
22 июня 2024 г. 6:00
Судебное реформирование: реалии и перспективы
29 июня 2024 г. 4:30
Строительные рынки переезжают за город
25 июня 2024 г. 10:35
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
20 июня 2024 г. 4:30
Большую зачистку «мертвых душ» провели в Костанайской области
22 июня 2024 г. 17:30
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
18 июня 2024 г. 17:35
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
28 июня 2024 г. 1:00
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
21 июня 2024 г. 15:26
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
29 июня 2024 г. 4:02
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
26 июня 2024 г. 1:30
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
5 июля 2024 г. 18:56
Три человека погибли в воинской части в Арысе
20 июня 2024 г. 16:55
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
22 июня 2024 г. 19:00
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
27 июня 2024 г. 10:39
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
26 июня 2024 г. 1:27
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
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