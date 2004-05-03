О внесении дополнений и
изменений в постановления Правительства
Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 378 и от
23 января 2002 года № 84
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан следующие
дополнения и изменения:
1) в постановление Правительства
Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 378 «Об
утверждении Перечня лекарственных средств, в том
числе лекарственных субстанций, изделий
медицинского (ветеринарного) назначения, включая
протезно-ортопедические изделия,
сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной)
техники, материалов и комплектующих для
производства лекарственных и диабетических
средств, изделий медицинского (ветеринарного)
назначения, включая протезно-ортопедические
изделия, и медицинской (ветеринарной) техники,
освобождаемых от налога на добавленную
стоимость» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 15,
ст. 145):
в Перечне лекарственных средств, в том
числе лекарственных субстанций, изделий
медицинского (ветеринарного) назначения, включая
протезно-ортопедические изделия,
сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной)
техники, материалов и комплектующих для
производства лекарственных и диабетических
средств, изделий медицинского (ветеринарного)
назначения, включая протезно-ортопедические
изделия, и медицинской (ветеринарной) техники,
освобождаемых от налога на добавленную
стоимость, утвержденном указанным
постановлением:
абзац второй примечания после слов
«обязательство о целевом использовании ввозимых
товаров.» дополнить предложением следующего
содержания: «При этом к целевому использованию
не относится дальнейшая реализация этих товаров
иным лицам, которые будут использовать данные
товары по назначению.»;
2) в постановление Правительства
Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 84 «Об
утверждении Правил освобождения от налога на
добавленную стоимость товаров, импортируемых в
Республику Казахстан» (САПП Республики
Казахстан, 2002 г., № 4, ст. 24):
в Правилах освобождения от налога на
добавленную стоимость товаров, импортируемых в
Республику Казахстан, утвержденных указанным
постановлением:
в абзаце втором пункта 5 после слов
«установленной в приложении 2 к настоящим
Правилам.» дополнить предложением следующего
содержания: «При этом к целевому использованию
не относится дальнейшая реализация этих товаров
иным лицам, которые будут использовать данные
товары по назначению.»;
дополнить пунктом 8-1 следующего
содержания:
«8-1. При импорте основных средств,
ввезенных лизингодателем в целях передачи в
финансовый лизинг по договорам финансового
лизинга, представляются следующие документы:
1) копия договора, заключенного между
продавцом предмета лизинга и лизингодателем, и
копия договора, заключенного между
лизингодателем и лизингополучателем, либо копия
трехстороннего договора, заключенного между
продавцом предмета лизинга, лизингодателем и
лизингополучателем;
2) транспортные и/или
товаросопроводительные документы с наличием
ссылки на договор финансового лизинга;
3) в случае, если лизингодателем
является банк или организация, осуществляющая
отдельные виды банковских операций — копия
лицензии на осуществление лизинговой
деятельности, выданная уполномоченным
государственным органом по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых
организаций;
4) обязательство о целевом
использовании основных средств, ввезенных
лизингодателем в целях передачи в финансовый
лизинг по договорам финансового лизинга,
заполняемого по форме, установленной в
приложении 4 к настоящим Правилам.»;
в пункте 9 слова «и 8» заменить словами
«, 8 и 8-1»;
в приложениях 1, 2 и 3 к указанным
Правилам слова «Начальнику таможенного
управления» заменить словами «Начальнику
Департамента таможенного контроля»;
дополнить приложением 4 согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 января 2004 года и подлежит официальному
опубликованию.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ