05/05/04 - Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2004 года, № 488 Нормативные правовые акты 120

О внесении дополнений и изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 378 и от 23 января 2002 года № 84Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения и изменения: 1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 378 «Об утверждении Перечня лекарственных средств, в том числе лекарственных субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники, материалов и комплектующих для производства лекарственных и диабетических средств, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, освобождаемых от налога на добавленную стоимость» (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 15, ст. 145): в Перечне лекарственных средств, в том числе лекарственных субстанций, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехники и медицинской (ветеринарной) техники, материалов и комплектующих для производства лекарственных и диабетических средств, изделий медицинского (ветеринарного) назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и медицинской (ветеринарной) техники, освобождаемых от налога на добавленную стоимость, утвержденном указанным постановлением: абзац второй примечания после слов «обязательство о целевом использовании ввозимых товаров.» дополнить предложением следующего содержания: «При этом к целевому использованию не относится дальнейшая реализация этих товаров иным лицам, которые будут использовать данные товары по назначению.»; 2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2002 года № 84 «Об утверждении Правил освобождения от налога на добавленную стоимость товаров, импортируемых в Республику Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 4, ст. 24): в Правилах освобождения от налога на добавленную стоимость товаров, импортируемых в Республику Казахстан, утвержденных указанным постановлением: в абзаце втором пункта 5 после слов «установленной в приложении 2 к настоящим Правилам.» дополнить предложением следующего содержания: «При этом к целевому использованию не относится дальнейшая реализация этих товаров иным лицам, которые будут использовать данные товары по назначению.»; дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: «8-1. При импорте основных средств, ввезенных лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, представляются следующие документы: 1) копия договора, заключенного между продавцом предмета лизинга и лизингодателем, и копия договора, заключенного между лизингодателем и лизингополучателем, либо копия трехстороннего договора, заключенного между продавцом предмета лизинга, лизингодателем и лизингополучателем; 2) транспортные и/или товаросопроводительные документы с наличием ссылки на договор финансового лизинга; 3) в случае, если лизингодателем является банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций — копия лицензии на осуществление лизинговой деятельности, выданная уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций; 4) обязательство о целевом использовании основных средств, ввезенных лизингодателем в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, заполняемого по форме, установленной в приложении 4 к настоящим Правилам.»; в пункте 9 слова «и 8» заменить словами «, 8 и 8-1»; в приложениях 1, 2 и 3 к указанным Правилам слова «Начальнику таможенного управления» заменить словами «Начальнику Департамента таможенного контроля»; дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 года и подлежит официальному опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ