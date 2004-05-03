О мерах по упорядочению торговли икрой осетровых видов рыб, произведенной в Республике КазахстанВ целях упорядочения торговли икрой осетровых видов рыб, предотвращения ее нелегального оборота на территории Республики Казахстан и в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 апреля 1999 года “О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения” Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Установить единую систему маркирования икры осетровых видов рыб, произведенной в Республике Казахстан, для торговли на внутреннем и внешнем рынках. 2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с заинтересованными государственными органами разработать и утвердить Правила маркирования икры осетровых видов рыб, произведенной в Республике Казахстан, для торговли на внутреннем и внешнем рынках. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию. Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ
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