Приложение 4 Начальнику департамента таможенного контроля (таможни) Обязательство о целевом использовании основных средств, ввезенных в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга Мною,______________________________________________ (наименование, РНН, адрес, банковские реквизиты либо Ф. И. О. и паспортные данные лизингодателя) в качестве основных средств в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга завезены:_________________________ (наименование товаров) согласно таможенной (ым) декларации (ям) № №_________________ В связи с чем обязуюсь использовать указанные товары строго в соответствии с их целевым назначением. При использовании указанных товаров в иных целях обязуюсь уплатить налоги, не уплаченные при таможенном оформлении, в размере ___________ тенге и пени в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Подпись ______ / ________ / Дата «__» ______ 200 __ года Примечание. В случае использования основных средств, ввезенных в целях передачи в финансовый лизинг по договорам финансового лизинга, в иных целях без уплаты налогов и пени причитающиеся суммы будут взысканы таможенными органами Республики Казахстан с применением мер ответственности в соответствии с таможенным и налоговым законодательствами Республики Казахстан.
