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Конкурсы
05.07.2007
5 июля 2007 г. 0:00
Конкурсы на 05.07.2007 -
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00:30
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
02:00
Рассекречивание сотен тысяч документов стало исходным моментом для процедуры реабилитации репрессированных
01:00
В Павлодаре строят глиняную подземную стену, чтобы предотвратить распространение крупнейшего в республике очага ртутного загрязнения
01:30
Не забыты имя и дела твои
00:00
Закон «Об амнистии» имеет важное политическое значение не только для самих амнистированных, но и для всех граждан страны
03:00
Нарушения норм дезинфекции выявлены в школьных пищеблоках Северо-Казахстанской области
02:30
Сегодня в мире практически нет государств, не применяющих практику установления ограничений на использование Интернета
00:00
Страна Великой степи и Поднебесная: 30 лет сотрудничества
00:00
Новые возможности для граждан
00:00
В основе – демократические ценности
00:00
Я люблю свой дивный край
00:00
Обойдемся без наказаний
00:00
Правовой фундамент Справедливого Казахстана
00:03
Серый город не может петь
00:00
«Я рисую город свой»
00:00
Символ Казахстана на «Барыс-Арене»
00:00
Будущие звезды растут в глубинке
00:00
Новые рамки суда присяжных
00:00
Стартовали с победы
00:00
Путь к осознанной взаимозависимости
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
4 ноября 2022 г. 17:43
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
4 ноября 2022 г. 19:40
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
4 ноября 2022 г. 23:01
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
4 ноября 2022 г. 19:51
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
4 ноября 2022 г. 19:58
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
4 ноября 2022 г. 18:50
Нашлась мать, оставившая ребенка незнакомцам в Актобе
4 ноября 2022 г. 19:16
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
4 ноября 2022 г. 18:11
Состояние пострадавших в Шахтинске горняков оценили врачи
5 ноября 2022 г. 11:19
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
5 ноября 2022 г. 17:14
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
5 ноября 2022 г. 14:52
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
5 ноября 2022 г. 13:13
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
5 ноября 2022 г. 8:27
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
4 ноября 2022 г. 22:30
В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
5 ноября 2022 г. 12:32
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
5 ноября 2022 г. 18:14
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
5 ноября 2022 г. 10:16
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
14 октября 2022 г. 1:00
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
14 октября 2022 г. 14:57
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
13 октября 2022 г. 11:21
Женщину-юриста убили в Алматы
13 октября 2022 г. 16:46
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
14 октября 2022 г. 2:00
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
13 октября 2022 г. 15:10
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
13 октября 2022 г. 13:34
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
13 октября 2022 г. 9:55
Владимир Путин прибыл в Астану
14 октября 2022 г. 12:50
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
15 октября 2022 г. 14:13
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
19 октября 2022 г. 12:20
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
13 октября 2022 г. 12:56
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
15 октября 2022 г. 14:08
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
19 октября 2022 г. 20:00
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
22 октября 2022 г. 20:38
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
22 октября 2022 г. 19:57
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
23 октября 2022 г. 9:14
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
23 октября 2022 г. 11:05
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
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Казахстанская правда
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