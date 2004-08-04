Популярное

Все
Стартует купальный сезон
80 экспонатов к 80-летию Великой Победы
Волшебный мир безграничной фантазии
Весна, которая не кончается
Премьер-лига: в лидеры выходит «Актобе»
Время диктует стиль
Остался в селе и не пожалел
Военнослужащие столичной бригады приняли присягу на верность Родине
Незаконный бизнес обосновался в Интернете
В Казахстане резко изменится погода
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Бесценное богатство из отходов
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
Международный турнир по Counter-Strike проходит в Астане
Крупные города США уходят под воду
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы
Конкурсы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]