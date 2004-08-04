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05.08.2004
Конкурсы
4 августа 2004 г. 23:00
144
Конкурсы на 05.08.2004 -
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16 мая 2025 г. 19:48
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
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Автовладельцы будут проходить биометрию в спецЦОНах
13 мая 2025 г. 16:15
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
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Известному политическому деятелю, журналисту, политологу Куанышу Султанову исполнилось 80 лет
17 мая 2025 г. 19:30
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
15 мая 2025 г. 1:00
Бесценное богатство из отходов
13 мая 2025 г. 13:35
Казахстан завершает этап госпрограммы геологического изучения недр
14 мая 2025 г. 14:59
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
14 мая 2025 г. 15:52
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
13 мая 2025 г. 16:00
В различных сферах экономики республики заняты свыше 9,2 млн человек
13 мая 2025 г. 17:36
Международный турнир по Counter-Strike проходит в Астане
13 мая 2025 г. 9:11
Крупные города США уходят под воду
14 мая 2025 г. 3:00
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
20 апреля 2025 г. 14:30
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
23 апреля 2025 г. 3:33
Начато возведение крупного металлургического завода
22 апреля 2025 г. 2:00
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
1 мая 2025 г. 1:30
Полководец. Писатель. Патриот
6 мая 2025 г. 14:00
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
3 мая 2025 г. 4:32
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
8 мая 2025 г. 16:07
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
12 мая 2025 г. 9:45
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
2 мая 2025 г. 9:09
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
30 апреля 2025 г. 13:00
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
9 мая 2025 г. 14:23
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
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25 апреля 2025 г. 9:59
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
22 апреля 2025 г. 8:41
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
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