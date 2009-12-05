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05.12.2009
Конкурсы
5 декабря 2009 г. 0:00
Конкурсы на 05.12.2009 -
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09:58
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
08:52
Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
10:46
Полиция прокомментировала митинг в столице
11:56
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
11:15
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде
12:17
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
13:59
ЧП в Экибастузе: тепловые сети не выдерживают и выходят из строя
23 ноября 2022 г. 17:30
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
20 ноября 2022 г. 13:51
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
21 ноября 2022 г. 18:46
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
21 ноября 2022 г. 13:46
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
20 ноября 2022 г. 10:07
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
20 ноября 2022 г. 18:12
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
20 ноября 2022 г. 10:00
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
24 ноября 2022 г. 17:10
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
21 ноября 2022 г. 13:12
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
23 ноября 2022 г. 8:35
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
21 ноября 2022 г. 12:51
5-летнего акмолинца связывали и морили голодом в многодетной семье: начато расследование
22 ноября 2022 г. 19:36
Подростки-автоворы попали на видео в Астане
21 ноября 2022 г. 1:25
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
21 ноября 2022 г. 19:38
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
21 ноября 2022 г. 9:31
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
20 ноября 2022 г. 11:47
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента
21 ноября 2022 г. 16:56
Договор о демаркации госграницы подпишут Казахстан и Узбекистан
21 ноября 2022 г. 15:48
Два ДТП на угнанных авто совершил 18-летний житель Аркалыка
21 ноября 2022 г. 0:57
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
20 ноября 2022 г. 6:15
Президентские выборы начались в Казахстане и за рубежом
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
30 октября 2022 г. 8:31
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
4 ноября 2022 г. 17:43
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
29 октября 2022 г. 12:40
Избранница Иманбека из родного Аксу
12 ноября 2022 г. 0:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
12 ноября 2022 г. 0:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
28 октября 2022 г. 18:19
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
12 ноября 2022 г. 0:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
4 ноября 2022 г. 19:40
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
2 ноября 2022 г. 19:23
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
4 ноября 2022 г. 19:51
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
4 ноября 2022 г. 19:58
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
4 ноября 2022 г. 23:01
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
10 ноября 2022 г. 0:30
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
28 октября 2022 г. 17:35
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
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Казахстанская правда
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