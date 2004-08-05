Законы 06/08/04 - Постановление правления Национального банка республики Казахстан г. Алматы «16» июня 2004 года № 273

Зарегистрировано МЮ РК 06.04.04 г. № 2796 О внесении изменений и дополнений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 16 июня 2000 года № 273 «Об утверждении Правил осуществления клиринга в Республике Казахстан», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1212 Рег.№ 1865В целях приведения нормативных правовых актов Национального банка Республики Казахстан в соответствие с законодательными актами Республики Казахстан правление Национального банка Республики Казахстан постановляет: 1. В постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 16 июня 2000 года № 273 «Об утверждении Правил осуществления клиринга в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1212, опубликованное 31 июля — 13 августа 2000 года в изданиях Национального банка Республики Казахстан «Казахстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы» и «Вестник Национального банка Казахстана»), внести следующие изменения и дополнения: наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Правил осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан и выдачи Национальным банком Республики Казахстан лицензии на проведение межбанковского клиринга организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»; в пункте 1 слова «Правила осуществления клиринга в Республике Казахстан» заменить словами «Правила осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан и выдачи Национальным банком Республики Казахстан лицензии на проведение межбанковского клиринга организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»; в подпунктах 1) и 2) пункта 2 и пункте 3 слова «и Правила осуществления клиринга в Республике Казахстан» исключить; в Правилах осуществления клиринга в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением: наименование изложить в следующей редакции: «Правила осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан и выдачи Национальным банком Республики Казахстан лицензии на проведение межбанковского клиринга организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»; пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан «О Национальном банке Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О платежах и переводах денег» и иными принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяют порядок осуществления межбанковского клиринга на территории Республики Казахстан, а также порядок выдачи Национальным банком Республики Казахстан лицензии на проведение межбанковского клиринга организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций»; в пункте 2: в абзаце втором слова «клиринга» заменить словами «межбанковского клиринга»; абзац третий изложить в следующей редакции: «клиринговая организация — банк второго уровня (далее — банк), имеющий лицензию на проведение межбанковского клиринга, выданную уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее — уполномоченный орган), или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций (далее — организация), имеющая лицензию Национального банка Республики Казахстан (далее — Национальный банк) на проведение межбанковского клиринга»; в абзацах четвертом, пятом, шестом, седьмом слова «клиринга», «клиринг» заменить словами «межбанковского клиринга», «межбанковский клиринг», соответственно; абзац восьмой изложить в следующей редакции: «расчетная организация — Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка Республики Казахстан». Расчетная организация может выполнять функции клиринговой организации»; в абзаце девятом слова «клиринга» заменить словами «межбанковского клиринга»; абзац десятый изложить в следующей редакции: «участники межбанковского клиринга — банки и организации, заключившие договор с клиринговой организацией на участие в межбанковском клиринге, отправляющие и/или получающие платежные документы, обрабатываемые клиринговой организацией в межбанковском клиринге. Клиринговая организация может также являться участником межбанковского клиринга»; в абзаце одиннадцатом слова «клиринга» заменить словами «межбанковского клиринга»; главу 2 изложить в следующей редакции: «Глава 2. Порядок выдачи Национальным Банком лицензии на проведение межбанковского клиринга организациям. 3. Межбанковский клиринг осуществляется клиринговой организацией на основании соответствующей лицензии, выданной Национальным банком или уполномоченным органом, при наличии статуса пользователя межбанковской системы переводов денег. 4. Для получения лицензии на проведение межбанковского клиринга организация представляет в Национальный банк: 1) документы, подтверждающие выполнение требований пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». При этом оплата организацией уставного капитала подтверждается первичными платежными документами (платежные поручения, приходные кассовые ордера); 2) документы, предусмотренные статьей 16 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»; 3) нотариально засвидетельствованные копии Устава и учредительного договора, прошедшие государственную регистрацию в органах юстиции (на государственном и русском языках); 4) сведения о руководителе исполнительного органа и главном бухгалтере организации: фамилия, имя, отчество, гражданство, адрес, а также сведения, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан; 5) подробная организационная структура организации; 6) нотариально засвидетельствованную копию отчета об итогах выпуска и размещения ценных бумаг, зарегистрированного уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (если организация создана в форме акционерного общества); 7) экономическое обоснование получения лицензии на проведение межбанковского клиринга, включающее: цель и обоснование необходимости проведения межбанковского клиринга; регион проведения межбанковского клиринга; предполагаемое количество участников межбанковского клиринга; предполагаемое количество платежей, осуществляемых в межбанковском клиринге; расчет эффективности проведения межбанковского клиринга; 8) письменное предварительное согласие, данное банками и организациями клиринговой организации на участие в межбанковском клиринге; 9) внутренние правила проведения межбанковского клиринга, утвержденные высшим органом управления клиринговой организации (далее – внутренние правила), включающие: описание операционного дня клиринговой организации и его продолжительность; способы обмена платежными документами; порядок определения чистых позиций участников межбанковского клиринга; методы управления рисками, применяемые при осуществлении межбанковского клиринга и переводе денег по результатам межбанковского клиринга; порядок и сроки осуществления переводов денег по результатам межбанковского клиринга; права и обязанности клиринговой организации, расчетной организации и участников межбанковского клиринга. 10) типовой договор с участниками межбанковского клиринга; 11) сведения о программно-технических средствах, используемых в процессе проведения межбанковского клиринга, включающие: используемые линии телекоммуникаций; процедуры передачи платежных документов; программное обеспечение, используемое для проведения межбанковского клиринга и защиты информации от несанкционированного доступа; процедуры, обеспечивающие своевременное завершение межбанковского клиринга в случаях возникновения сбоев в программно-технических средствах или иных непредвиденных ситуаций при осуществлении межбанковского клиринга. 5. Заявление о выдаче лицензии на проведение межбанковского клиринга рассматривается Национальным банком в течение одного месяца со дня представления всех необходимых документов. В случае представления неполного пакета документов Национальный банк запрашивает недостающие документы либо возвращает без рассмотрения заявителю полученный пакет документов. Срок повторного рассмотрения представленного пакета документов исчисляется со дня их получения. 6. Лицензия на проведение межбанковского клиринга выдается организации на основании постановления правления Национального банка по форме, установленной уполномоченным органом. 7. Отказ в выдаче лицензии на проведение межбанковского клиринга организации производится в случаях: несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил; если в представленных документах недостаточно четко изложены цели, обоснование необходимости, порядок проведения межбанковского клиринга, а также описание и процедуры использования программно-технических средств. 7-1. При отказе в выдаче лицензии на проведение межбанковского клиринга организации направляется мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии. 7-2. Национальный банк ведет реестры выданных, переоформленных, приостановленных и отозванных лицензий по форме, установленной приложением 1 к настоящим Правилам. 7-3. В случае утраты оригинала лицензии Национальный банк выдает дубликат лицензии. При этом повторное представление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, в данном случае не требуется. 7-4. Выдача дубликата, а также переоформление лицензии на проведение межбанковского клиринга организации осуществляется Национальным банком по письменному заявлению организации в соответствии с требованиями, установленными статьей 15 Закона Республики Казахстан «О лицензировании». 7-5. Изменения и дополнения, вносимые клиринговой организацией во внутренние правила, подлежат предварительному направлению в Национальный банк для проверки их соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан. 7-6. Национальный банк в течение десяти рабочих дней рассматривает поступившие изменения и дополнения во внутренние правила и результаты рассмотрения доводит до сведения клиринговой организации.»; пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Банки и организации приобретают статус участника межбанковского клиринга после заключения с клиринговой организацией договора на участие в межбанковском клиринге»; в пунктах с 9 по 11 слова «клиринга» заменить словами «межбанковского клиринга»; в пункте 12 слова «клиринга может осуществляться как на бумажных носителях, так и электронным способом» заменить словами «межбанковского клиринга осуществляется электронным способом»; в пунктах с 13 по 18 слова «клиринга», «клиринге» заменить словами «межбанковского клиринга», «межбанковском клиринге», соответственно; пункт 19 исключить; в пунктах 20 и 21 слова «клиринга» заменить словами «межбанковского клиринга»; пункт 22 изложить в следующей редакции: «22. Перевод денег по результатам межбанковского клиринга между участниками межбанковского клиринга осуществляется в расчетной организации через счет клиринговой организации, открытый в расчетной организации, за исключением случаев, прямо предусмотренных договором между расчетной и клиринговой организациями.»; в пункте 23 слово «клиринга» заменить словами «межбанковского клиринга»; пункт 24 исключить; пункт 25 изложить в следующей редакции: «25. Перевод денег по результатам межбанковского клиринга осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими порядок осуществления переводов денег в межбанковской системе переводов денег. При этом перевод денег по результатам межбанковского клиринга может осуществляться: 1) на основании платежных документов, составленных клиринговой организацией. В этом случае клиринговая организация составляет платежные документы на изъятие денег со счетов участников межбанковского клиринга, имеющих по результатам межбанковского клиринга дебетовые чистые позиции, и зачисление денег на свой счет в расчетной организации. При этом изъятие денег со счетов участников межбанковского клиринга для осуществления перевода денег по результатам межбанковского клиринга осуществляется только на основании договора между клиринговой организацией и участником межбанковского клиринга, содержащего согласие участника межбанковского клиринга на безакцептное изъятие денег с его счета. Одновременно клиринговая организация составляет платежные документы на изъятие денег со своего счета и зачисление денег на счета участников межбанковского клиринга, имеющих по результатам межбанковского клиринга кредитовые чистые позиции. 2) на основании платежных документов, составленных расчетной организацией. В этом случае клиринговая организация направляет в расчетную организацию информацию о чистых позициях участников межбанковского клиринга, на основании которой расчетная организация составляет платежные документы для осуществления перевода денег по результатам межбанковского клиринга. Расчетная организация составляет платежные документы на изъятие денег со счетов участников межбанковского клиринга, имеющих по результатам межбанковского клиринга дебетовые чистые позиции, и зачисление денег на счет клиринговой либо расчетной организации в соответствии с договором, заключенным между расчетной и клиринговой организациями, а также между расчетной организацией и участником межбанковского клиринга. Одновременно расчетная организация составляет платежные документы на изъятие денег со счета клиринговой либо расчетной организации и зачисление их на счета участников межбанковского клиринга, имеющих по результатам межбанковского клиринга кредитовые чистые позиции в соответствии с договором, заключенным между расчетной и клиринговой организациями, а также между расчетной организацией и участником межбанковского клиринга.». пункт 26 исключить; в пунктах с 27 по 39 слова «клиринга» заменить словами «межбанковского клиринга»; главу 7 дополнить пунктами с 40-1 по 40-5 следующего содержания: «40-1. В целях контроля за соблюдением требований настоящих Правил Национальный банк осуществляет плановые и внеплановые проверки деятельности организаций, осуществляющих межбанковский клиринг. 40-2. При выявлении нарушений требований, установленных настоящими Правилами, Национальный банк приостанавливает действие выданной им лицензии на проведение межбанковского клиринга на срок до шести месяцев. В постановлении правления Национального банка о приостановлении действия лицензии указываются основания и срок приостановления действия лицензии. 40-3. При приостановлении действия лицензии на проведение межбанковского клиринга организация ежемесячно уведомляет Национальный банк о мерах, принятых ею для устранения причин приостановления действия лицензии на проведение межбанковского клиринга. 40-4. Действие лицензии возобновляется на основании соответствующего постановления правления Национального банка после осуществления Национальным банком проверки, подтверждающей информацию об устранении организацией нарушений, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на проведение межбанковского клиринга. 40-5. В случае неустранения выявленных нарушений в установленные сроки Национальный анк отзывает выданную организации лицензию на проведение межбанковского клиринга»; дополнить приложением 1 следующего содержания: «Приложение 1 к Правилам осуществления межбанковского клиринга в Республике Казахстан, выдачи Национальным банком лицензии на проведение межбанковского клиринга организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций. Реестр по учету выданных, приостановленных, отозванных лицензий на осуществление межбанковского клиринга организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций № лицензии Наименование организации Дата выдачи (переоформления) лицензии Основание выдачи (переоформления) лицензии Перечень операций, предусмотренных лицензией Дата отзыва, приостановления лицензии Основание отзыва приостановления действия лицензии 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 3. Организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, имеющим лицензию на проведение клиринговых операций, в тридцатидневный срок со дня введения в действие настоящего постановления, провести необходимые мероприятия с целью приведения их в соответствие с требованиями настоящего постановления.