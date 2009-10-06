В преддверии праздника весеннего обновления в Алматинской области состоялось областное первенство по национальным видам конного спорта
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Детскому ансамблю домбристов «Оқжетпес сазы» из Дома культуры села Окжетпес Бурабайского района в преддверии Наурыз мейрамы исполнилось 10 лет
Да будет он нам спутником и другом!
Наурыз – время ярких красок, зажигательной музыки и долгожданного солнца
107-летняя алматинка Канша Карсыбаева, поздравляя сограждан с Наурызом и желая процветания и мира стране и народу, советует испечь семь ритуальных лепешек и раздать их соседям разных национальностей
Самая настоящая Баурсак-апа живет в Cемее. Она знает более десятка рецептов приготовления любимого национального блюда
Ұлыстың ұлы күні – Великий день государства
Модернизация не остановится
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Доминирующее воздействие электорального сезона
Качественно новый состав
Начало весеннего праздника Наурыз мейрамы отметили в «Қазмедиа орталығы» с участием министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Свет священного месяца
Землетрясение в Афганистане ощутили жители Казахстана
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Тамара Дуйсенова ответила, будет ли продолжать работать после выхода на пенсию
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Коллапс ряда крупных банков США пока не грозит перерастанием в глобальный финансовый кризис, однако случай с Silicon Valley Bank должен быть тщательно проанализирован казахстанскими регуляторами и бизнес-сообществом
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Задержаны топ-менеджеры сайта "Kyzdar.Net" и их помощники
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
В Семее нашли пропавшего мальчика
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
На 13,6% подорожали за год лекарства в Казахстане
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Бутоны сакуры на контрольном дереве у храма в Токио удивили ученых
Акмолинка привела и оставила в полиции 16-летнего сына
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник