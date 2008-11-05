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06.11.2008
Конкурсы
5 ноября 2008 г. 23:00
116
Конкурсы на 06.11.2008 -
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В столице прошел фестиваль «Түнгі Бозоққа саяхат»
00:30
Если вы подверглись цифровой атаке...
00:00
Школа жизни Сабита Муканова ожила в стенах музея
00:30
С любовью к родной земле
01:00
Угроза глобального характера
00:00
Портретная живопись мастера
01:00
История любви и страсти
01:00
Получили бесценный опыт
01:00
Что есть справедливость?
01:30
В АФМ раскрыли транснациональную сеть по продаже наркотиков
01:31
Когда «оживают» экспонаты
12 мая 2025 г. 9:45
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
13 мая 2025 г. 2:00
Будущее – за цифровыми активами
15 мая 2025 г. 0:20
Семья – духовный код нации
13 мая 2025 г. 10:37
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
10 мая 2025 г. 11:32
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
10 мая 2025 г. 10:30
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
12 мая 2025 г. 11:42
40-градусная жара придет в Казахстан
10 мая 2025 г. 11:00
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
14 мая 2025 г. 2:00
У адвоката – особый статус в системе правосудия
15 мая 2025 г. 17:55
Жару сменят дожди в Казахстане
10 мая 2025 г. 12:00
Рыбакина вышла в третий круг на «тысячнике» в Риме
13 мая 2025 г. 16:15
В Семее открылся центр поддержки дольщиков
10 мая 2025 г. 16:35
Определены сроки проведения итоговой аттестации школьников в Казахстане
10 мая 2025 г. 10:00
Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане
12 мая 2025 г. 11:06
Более 450 рейсов задержаны в США
12 мая 2025 г. 12:57
Реализацию крупных промышленных проектов обсудили в Правительстве РК
10 мая 2025 г. 12:30
Участники военного парада возвращаются в места дислокации
10 мая 2025 г. 15:00
Казахстан в ЕАЭС: Экономические достижения и ключевые выгоды для страны
10 мая 2025 г. 17:54
Казахстан одержал волевую победу на ЧМ по хоккею
10 мая 2025 г. 14:00
Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии
18 апреля 2025 г. 9:44
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
17 апреля 2025 г. 11:55
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
20 апреля 2025 г. 14:30
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
23 апреля 2025 г. 3:33
Начато возведение крупного металлургического завода
22 апреля 2025 г. 2:00
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
1 мая 2025 г. 1:30
Полководец. Писатель. Патриот
6 мая 2025 г. 14:00
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
3 мая 2025 г. 4:32
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
8 мая 2025 г. 16:07
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
17 апреля 2025 г. 17:04
Как убивали Шерзата Болата
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Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
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Мажилис принял новый Налоговый кодекс
17 апреля 2025 г. 17:35
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
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