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07.02.2009
Конкурсы
6 февраля 2009 г. 23:00
179
Конкурсы на 07.02.2009 -
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00:49
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
02:03
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
00:00
С «Вахты памяти» вернулись поисковики Петропавловска
00:25
Центр кино Казахстана впервые представлен на кинорынке Marché Du Film
01:17
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
01:37
Состоялся II открытый юношеский турнир памяти Султанбека Кобландина
03:11
Сегодня в Ашхабаде начнет свою работу Международная научная конференция «Пространство мудрости Махтумкули Фраги», посвященная 300-летию выдающегося поэта, философа и мыслителя Востока
02:51
Британский портал Essentialliving оценил качество сервисов такси. В представленном списке наша страна заняла 73-е место
03:46
Паводки: от концепции «реагирования и выправления» к принципу «предвидеть и предупредить»
02:34
Журнал Global Finance назвал жителей нашей страны самыми богатыми в Центральной Азии
04:26
Столичный бизнес терпит убытки из-за несоблюдения дизайн-кода
04:07
Комарам и мошкам объявлена война
06:04
Одно громкое «доколе»?
05:40
В Казахстане дан старт ЕНТ
05:21
Школьников выселили из общежития и отдали его чиновникам
04:49
Деревья стоят «по колено» в воде
06:35
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
07:00
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
11:30
Драка местных граждан с иностранцами в Бишкеке переросла в беспорядки
10:00
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
11 мая 2024 г. 1:35
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
11 мая 2024 г. 5:15
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
11 мая 2024 г. 7:00
В Алматы прошли переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении
11 мая 2024 г. 6:28
Аграрии и энергетики летом должны работать усиленно
11 мая 2024 г. 8:40
Айбек Дадебай: Конкретная цель Президента – превратить Казахстан в передовое государство
11 мая 2024 г. 18:00
ЧМ по хоккею: Казахстан обыграл Францию в стартовом матче
11 мая 2024 г. 19:30
Паводковые воды спасут пересыхающее озеро в Восточном Казахстане
11 мая 2024 г. 4:11
В Уральске тестируют зарядные станции для электромобилей
11 мая 2024 г. 1:53
Сакен Сейфуллин: «Авиация – это крылья грядущих поколений!»
11 мая 2024 г. 6:00
В Шымкенте очистили русло Кошкар-аты
12 мая 2024 г. 11:00
На «Евровидении-2024» победила Швейцария
11 мая 2024 г. 17:00
Italian Open: Путинцева капитулировала перед первой ракеткой мира
11 мая 2024 г. 7:29
Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности
11 мая 2024 г. 17:30
Резонансное убийство в Турции: Эрдоган принял решение
11 мая 2024 г. 18:30
Генассамблея ООН призвала предоставить Палестине статус полноправного члена
11 мая 2024 г. 17:46
Члены Президентского молодежного кадрового резерва приняли участие в экологической акции «Таза Қазақстан»
11 мая 2024 г. 2:11
Не уповай на Google – иди к врачу
11 мая 2024 г. 19:00
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презентован в Казани
11 мая 2024 г. 10:00
Массовая посевная кампания в Казахстане начнется во второй декаде мая
11 мая 2024 г. 10:30
Военнослужащие теробороны возложили цветы к памятнику Алие Молдагуловой
19 апреля 2024 г. 15:40
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
23 апреля 2024 г. 12:14
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
18 апреля 2024 г. 1:30
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
20 апреля 2024 г. 21:02
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
22 апреля 2024 г. 16:43
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
19 апреля 2024 г. 14:37
Когда в Астане отключат отопление
20 апреля 2024 г. 15:16
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
3 мая 2024 г. 16:18
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
27 апреля 2024 г. 4:02
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
20 апреля 2024 г. 14:00
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
20 апреля 2024 г. 19:00
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
26 апреля 2024 г. 6:00
Тест на прочность: держаться вместе!
1 мая 2024 г. 2:26
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
20 апреля 2024 г. 17:30
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
19 апреля 2024 г. 7:51
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
7 мая 2024 г. 1:02
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
1 мая 2024 г. 1:19
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
9 мая 2024 г. 2:24
Против танка ходил он с карабином и саблей
9 мая 2024 г. 4:23
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
9 мая 2024 г. 3:24
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
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