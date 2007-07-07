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Конкурсы
07.07.2007
7 июля 2007 г. 0:00
Конкурсы на 07.07.2007 -
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01:30
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
00:15
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
00:00
Как быть студентам Атырауского инженерно-гуманитарного института, лишенного в апреле текущего года лицензии?
00:30
Трое уволены и троим объявлены выговоры в СПК «Тобол» за махинации с сахаром и незаконное предоставление земельных участков
00:00
С вокзала во дворец
00:45
В Карагандинской области, будет построено 17 новых школ, но зато нет денег на ремонт старых
01:15
На 10% подорожали отопление и горячая вода для потребителей Караганды
00:00
Независимость в лицах
00:00
Работать засучив рукава
00:00
После армии – в вуз
00:00
Чтобы понимать друг друга
00:00
Тема трубы накануне зимы
00:00
Крупный «улов»
00:00
Штраф за спекуляцию
00:00
Нет требования – нет и наказания
00:00
Самый читаемый и почитаемый
00:00
Чтобы помнили
00:00
История любви и героизма
00:00
Долгожданный асфальт
00:00
Выдающиеся голоса
30 сентября 2022 г. 10:40
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
29 сентября 2022 г. 12:21
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
30 сентября 2022 г. 1:00
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
27 сентября 2022 г. 14:41
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
27 сентября 2022 г. 11:10
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
28 сентября 2022 г. 0:15
Пенсионная перезагрузка
27 сентября 2022 г. 17:21
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
28 сентября 2022 г. 15:29
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
28 сентября 2022 г. 11:15
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
29 сентября 2022 г. 16:41
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
27 сентября 2022 г. 13:23
Однократный срок президентства: Токаев объяснил суть реформы
27 сентября 2022 г. 11:01
ЕНУ получил статус исследовательского университета
27 сентября 2022 г. 0:15
Какие тендеры, такая и вода
27 сентября 2022 г. 0:00
В моногороде Аксу второй год не могут запустить котельную стоимостью 11 млрд тенге
27 сентября 2022 г. 12:17
Может ли сказаться на инфляции большой оборот рублей в Казахстане – ответ главы МНЭ РК
28 сентября 2022 г. 14:36
Касым-Жомарт Токаев встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics
29 сентября 2022 г. 0:00
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
27 сентября 2022 г. 0:45
Новый учебный год в Костанае начался с обострения старых проблем
28 сентября 2022 г. 10:29
Первоклассникам в Актобе по ошибке сделали прививку вместо пробы Манту
28 сентября 2022 г. 0:45
Институт президентства в контексте конституционной реформы в Казахстане
13 сентября 2022 г. 8:20
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
5 сентября 2022 г. 18:18
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
19 сентября 2022 г. 0:00
Указ Президента Республики Казахстан
21 сентября 2022 г. 21:15
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
15 сентября 2022 г. 12:36
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
12 сентября 2022 г. 13:25
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
19 сентября 2022 г. 15:18
Объявлены новшества ЕНТ-2023
14 сентября 2022 г. 8:41
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
4 сентября 2022 г. 9:35
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
16 сентября 2022 г. 12:25
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
5 сентября 2022 г. 8:19
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
13 сентября 2022 г. 0:05
Реформатор с большой буквы
21 сентября 2022 г. 12:13
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
23 сентября 2022 г. 0:00
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
19 сентября 2022 г. 11:44
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
12 сентября 2022 г. 9:38
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
19 сентября 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
26 сентября 2022 г. 13:10
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
7 сентября 2022 г. 0:00
«Точечные эксперименты» градостроительства
19 сентября 2022 г. 11:10
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
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Казахстанская правда
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