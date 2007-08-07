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Конкурсы
07.08.2007
7 августа 2007 г. 0:00
Конкурсы на 07.08.2007 -
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12:50
Четырех иностранцев с поддельными паспортами по $10 тысяч задержали в Казахстане
12:58
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае
09:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 апреля
09:20
Депутаты наведались в инклюзивный детсад в Нур-Султане, где грубо обращались с детьми
13:30
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
16:08
Посол Казахстана встретился с Президентом США
16:28
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
18:37
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
13:07
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
14:41
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
16:45
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
13:21
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
19:21
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
18:08
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
18:58
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
5 апреля 2022 г. 11:50
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
6 апреля 2022 г. 2:45
События в Украине привели к серьезным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
6 апреля 2022 г. 15:45
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
4 апреля 2022 г. 14:01
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
6 апреля 2022 г. 12:36
Снег и дожди идут в Казахстан
7 апреля 2022 г. 8:39
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
8 апреля 2022 г. 17:45
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
4 апреля 2022 г. 0:30
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
6 апреля 2022 г. 0:15
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
6 апреля 2022 г. 15:40
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
7 апреля 2022 г. 2:00
"Пули сыпались с неба": 27 лет назад боевики напали на роту Внутренних войск Казахстана
5 апреля 2022 г. 17:08
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
6 апреля 2022 г. 1:00
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
3 апреля 2022 г. 10:41
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
4 апреля 2022 г. 1:00
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
4 апреля 2022 г. 16:57
Вооруженные силы Казахстана подняты по учебной тревоге
4 апреля 2022 г. 2:45
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
3 апреля 2022 г. 9:00
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
6 апреля 2022 г. 17:00
Как будут отдыхать в мае казахстанцы
5 апреля 2022 г. 0:45
Аферисты придумали новый способ обманывать казахстанцев через соцсети
29 марта 2022 г. 14:40
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
29 марта 2022 г. 15:45
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
24 марта 2022 г. 9:15
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
14 марта 2022 г. 8:48
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
29 марта 2022 г. 18:55
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
1 апреля 2022 г. 10:11
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
22 марта 2022 г. 11:36
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
28 марта 2022 г. 19:15
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
30 марта 2022 г. 1:45
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
26 марта 2022 г. 11:01
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
27 марта 2022 г. 12:45
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
30 марта 2022 г. 20:11
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
31 марта 2022 г. 12:10
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
17 марта 2022 г. 19:30
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
24 марта 2022 г. 1:30
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
29 марта 2022 г. 0:30
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
28 марта 2022 г. 11:31
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
28 марта 2022 г. 10:08
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
17 марта 2022 г. 2:30
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
30 марта 2022 г. 15:43
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
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Казахстанская правда
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