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08.05.2009
Конкурсы
8 мая 2009 г. 0:00
Конкурсы на 08.05.2009 -
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00:00
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
00:30
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
00:08
Центр привлечения инвестиций
00:05
Наравне со сверстниками
00:09
У плывущих на одном корабле – одна судьба
00:00
Батареи не греют, а счета растут
00:02
Первый разгром и первая ничья
00:03
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
00:07
Главное – верить в себя
00:19
Оказались не в том месте и не в то время
00:07
С заботой о племенном стаде
00:10
Прикосновение к древности
00:04
Шалят не по-детски
00:13
В ожидании будущего
00:15
На высоком уровне
00:02
Феерия чувств
00:12
Возрождение «Казахфильма»
00:15
Гордые «ежи»
00:14
Этой ярмарки… цены
00:16
Наконец-то победа!
16 ноября 2022 г. 19:57
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
17 ноября 2022 г. 11:20
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
18 ноября 2022 г. 18:41
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
16 ноября 2022 г. 14:16
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
18 ноября 2022 г. 18:20
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
18 ноября 2022 г. 19:08
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
18 ноября 2022 г. 20:05
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
18 ноября 2022 г. 17:43
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
18 ноября 2022 г. 17:03
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
17 ноября 2022 г. 19:20
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
18 ноября 2022 г. 19:41
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
16 ноября 2022 г. 16:30
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
16 ноября 2022 г. 21:50
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
18 ноября 2022 г. 16:25
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
19 ноября 2022 г. 9:58
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
19 ноября 2022 г. 11:35
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
18 ноября 2022 г. 16:07
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
19 ноября 2022 г. 11:27
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
19 ноября 2022 г. 13:56
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
19 ноября 2022 г. 14:40
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
24 октября 2022 г. 17:33
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
30 октября 2022 г. 8:31
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
4 ноября 2022 г. 17:43
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
29 октября 2022 г. 12:40
Избранница Иманбека из родного Аксу
12 ноября 2022 г. 0:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
12 ноября 2022 г. 0:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
28 октября 2022 г. 18:19
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
12 ноября 2022 г. 0:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
4 ноября 2022 г. 19:40
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
24 октября 2022 г. 15:18
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
4 ноября 2022 г. 19:51
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
4 ноября 2022 г. 23:01
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
2 ноября 2022 г. 19:23
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
4 ноября 2022 г. 19:58
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
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Казахстанская правда
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