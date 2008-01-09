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09.01.2008
Конкурсы
9 января 2008 г. 0:00
65
Конкурсы на 09.01.2008 -
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02:00
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
00:30
В Кызылорде предприниматели заявляют, что им не дают работать фискальные органы
01:00
Такая «натура» совсем ни к чему
00:00
Житель Кызылорды украл пять кальянов в ночном клубе
02:30
В Семее к началу отопительного сезона планируется завершить реконструкцию котельных «Габбасова» и «Центр»
01:30
Не все школы Атырау могут быть готовы принять учащихся к новому учебному году. Причина – продолжающийся ремонт
08:18
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
11:50
Токаев выразил соболезнования Путину
08:40
Труп женщины обнаружили на зимовке в Улытауской области
00:30
Со всех стволов
08:58
Банкомат ограбили под камерой почти на 13 млн тенге в Алматинской области
01:00
«Зеленый» тренд ГМК
10:02
Пункт пропуска временно закроют на казахстанско-китайской границе
00:00
Соединяет берега седой паромщик
00:00
Дресс-код раздора или перегибы на местах?
10:14
Чемпионат мира по джиу-джитсу пройдет в столице
09:44
Собирал с бизнесменов вознаграждения за "покровительство": задержан лжефискал
00:00
Указы Главы государства
00:30
Молодо – не зелено
11:24
По ценам на школьную форму и учебные принадлежности дал поручения Смаилов
8 августа 2023 г. 1:00
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
8 августа 2023 г. 2:00
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
9 августа 2023 г. 12:47
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
8 августа 2023 г. 1:30
Вспоминая Александра Руденко
8 августа 2023 г. 2:30
Международная выставка голубей в Шымкенте собрала порядка трехсот голубеводов из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана
10 августа 2023 г. 0:30
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
8 августа 2023 г. 3:30
Необычный портрет Достоевского появился в семейском музее.
11 августа 2023 г. 22:43
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
9 августа 2023 г. 1:15
Естай создал свой, глубоко органичный индивидуальный стиль, а вершиной его творчества стала знаменитая песня «Қорлан»
11 августа 2023 г. 22:05
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
8 августа 2023 г. 14:35
Ключевые объекты в железнодорожной сфере возвращают в собственность государства
8 августа 2023 г. 16:38
8-летнему жамбылцу пришлось зашивать лицо после нападения собаки
11 августа 2023 г. 22:19
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
11 августа 2023 г. 21:21
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
9 августа 2023 г. 2:15
Карагандинские полицейские поймали курьера, которого мошенники послали к жертве за деньгами
8 августа 2023 г. 11:03
Все игровые объекты проверят в РК после гибели мальчика в Астане
8 августа 2023 г. 17:15
14 членов крупной наркогруппировки задержали в регионах РК (видео)
8 августа 2023 г. 19:50
Сколько гектаров посевов уничтожила саранча в Костанайской области
9 августа 2023 г. 2:45
В Алматинской области планируется построить ряд заводов по переработке мусора
8 августа 2023 г. 3:00
На одном из строительных объектов Талдыкоргана погибли двое рабочих 1994 и 1999 годов рождения.
18 июля 2023 г. 3:30
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
20 июля 2023 г. 5:00
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
26 июля 2023 г. 2:00
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
26 июля 2023 г. 1:30
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
19 июля 2023 г. 3:30
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
24 июля 2023 г. 0:30
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
27 июля 2023 г. 3:00
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
28 июля 2023 г. 19:30
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
24 июля 2023 г. 3:00
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
26 июля 2023 г. 14:50
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
18 июля 2023 г. 1:00
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
21 июля 2023 г. 19:12
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
21 июля 2023 г. 21:03
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
1 августа 2023 г. 18:56
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
28 июля 2023 г. 18:24
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
28 июля 2023 г. 17:21
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
28 июля 2023 г. 21:34
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
21 июля 2023 г. 18:57
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
28 июля 2023 г. 15:32
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
21 июля 2023 г. 21:32
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