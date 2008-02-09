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09.02.2008
Конкурсы
9 февраля 2008 г. 0:00
63
Конкурсы на 09.02.2008 -
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01:00
Гигантский курган железного века взят на учет в Северо-Казахстанской области
01:30
Хищение бюджетных средств вновь выявлено в сфере образования региона
02:00
Сразу в двух соседних областных центрах – Актау и Атырау – произошли аварийные отключения электричества
02:30
Около сотни фермеров Мангистау могут лишиться скота
03:00
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
03:30
Казахстан намерен включиться в мировой рынок редкоземельных металлов
02:00
Пока коньки на гвоздике
02:30
Путевки на Паралимпиаду
03:00
Указ Главы государства
03:30
Закон Республики Казахстан
03:00
«Уложение Тимура»
03:30
Золото Великой степи
04:00
Вода, вода – кругом вода
04:00
Закон Республики Казахстан
04:30
У журналистов – своя аллея
05:00
Старое доброе телевидение
4 июля 2023 г. 2:30
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
28 июня 2023 г. 2:00
Высоко сижу, далеко гляжу
28 июня 2023 г. 2:30
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
28 июня 2023 г. 3:00
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
3 июля 2023 г. 8:51
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
28 июня 2023 г. 1:30
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
29 июня 2023 г. 11:41
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
2 июля 2023 г. 12:16
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
28 июня 2023 г. 4:00
История журналистики
28 июня 2023 г. 1:00
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
28 июня 2023 г. 3:30
В канун профессионального праздника работников средств массовой информации в Петропавловске по традиции состоялась спартакиада СМИ-2023
28 июня 2023 г. 16:40
В Алматинскую область отправили вертолет для тушения пожара в Иле-Балхашском резервате
29 июня 2023 г. 13:18
Акимат Астаны решил отказаться от салюта на День столицы
29 июня 2023 г. 8:25
Около 60 человек оказались в больнице с отравлением в Кентау
28 июня 2023 г. 8:22
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
29 июня 2023 г. 21:15
"Зафиксированы попытки рекрутинга костанайцев для участия в вооруженном конфликте в Украине" – облпрокуратура
28 июня 2023 г. 9:08
Токаев поздравил работников средств массовой информации
28 июня 2023 г. 10:50
Жителю Актау вынесли приговор за убийство своих троих малолетних детей
29 июня 2023 г. 9:46
Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
28 июня 2023 г. 14:01
В Павлодаре задержали закладчицу, замаскированную под фотографа
13 июня 2023 г. 20:23
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
6 июня 2023 г. 8:50
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
11 июня 2023 г. 14:38
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
7 июня 2023 г. 1:30
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
9 июня 2023 г. 8:18
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
9 июня 2023 г. 1:30
Высокая миссия зергера
13 июня 2023 г. 1:00
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
10 июня 2023 г. 20:49
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
13 июня 2023 г. 8:34
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
20 июня 2023 г. 7:00
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
16 июня 2023 г. 13:39
БАКАД запустили в Алматинской области
22 июня 2023 г. 11:23
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
13 июня 2023 г. 14:21
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
13 июня 2023 г. 16:15
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
7 июня 2023 г. 20:43
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
23 июня 2023 г. 3:30
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
9 июня 2023 г. 2:30
Пантеон семи святых
6 июня 2023 г. 14:03
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
24 июня 2023 г. 8:37
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины прошла в Шымкенте
23 июня 2023 г. 15:34
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
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