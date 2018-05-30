Изображение из открытых источников
С 1 по 13 июня из-за строительства линии ЛРТ на проспекте Туран в Астане будет частично ограничено движение, передает Kazpravda.kz
.
"В рамках реализации проекта строительства линии ЛРТ "Новая транспортная система Астаны" (участок от аэропорта до нового ж/д вокзала) с 1 по 13 июня вводится частичное ограничение движения автотранспортных средств по проспекту Туран от улицы Сыганак в сторону улицы Жанибек и Керей хандары в районе Республиканского диагностического центра (поочередное закрытие каждой стороны)", – сообщает официальный сайт столичного акимата.
Жителей и гостей столицы призывают заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.