1 марта заканчивается регистрация автомобилей из Армении

Общество
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
1 марта заканчивается предельный срок регистрации транспортных средств из Республики Армения. Об этом напомнили в пресс-службе ДП Нур-Султана, передает Kazpravda.kz.

Оформлению подлежат автомобили, ввезенные на территорию Казахстана до 1 февраля 2020 года.

В Нур-Султане регистрацию автотранспортного средства автовладельцы могут произвести в здании Специализированного ЦОНа по улице 20-40 с понедельника по субботу с 09.00 до 16.30 часов.

Также, с 3 февраля 2021 года в столице начал функционировать Испытательный центр АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по прохождению протоколов безопасности транспортных средств (переоборудованные автомобили, с перенесенным органом управления с правостороннего на левосторонний).

В Испытательный центр автовладельцы могут обратиться по шоссе Алаш 1 "А" или позвонить по телефону: 8 (717)2 25-14-47. Режим работы центра с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00 часов, в субботу и воскресенье - с 10.00 до 17.00 часов.

Автотранспортное средство должно соответствовать СТРК 1418-2018 и техническому регламенту Таможенного союза 08/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

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