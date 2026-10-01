1 октября стартовало раннее финансирование аграриев к посевной-2027

Такой подход позволяет хозяйствам заранее закупать семена, удобрения, топливо и запчасти, готовить технику и распределять финансовую нагрузку до начала полевых работ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан переводит систему господдержки аграриев на более раннее финансирование. На сезон 2027 года по программе «Кең дала 2» предусмотрено 200 млрд теңге под 5% годовых, прием заявок стартовал 1 октября 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Такой подход позволяет хозяйствам заранее закупать семена, удобрения, топливо и запчасти, готовить технику и распределять финансовую нагрузку до начала полевых работ. Подать заявку можно через филиалы Аграрной кредитной корпорации, банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации, региональные инвестиционные центры и микрофинансовые организации. Дополнительную информацию можно получить по номеру 1408.

За последние три года финансирование весенне-полевых и уборочных работ увеличилось с 421 млрд теңге в 2024 году до 750 млрд теңге в 2026 году. По состоянию на 28 сентября 2026 года аграриям выдано 664,4 млрд теңге, финансированием охвачено более 8 млн га.

Гарантии покрывают до 85% суммы займа. Для хозяйств с недостаточной залоговой базой действует механизм гарантирования. В 2026 году выдано 1 735 гарантий на общую сумму займов 274,2 млрд теңге. Финансирование предоставляется через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и филиалы Аграрной кредитной корпорации.

О переходе к раннему финансированию и подготовке аграриев к сезону 2027 года — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.