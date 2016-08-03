​1 сентября и после

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Татьяна ЕВСЕЕВА

1 сентября 2016 года, как сообщают в Министерстве образования и науки, во всех школах пройдет торжественная линейка, посвященная 25-летию Независимости Казахстана и Конституции Республики Казахстан. По всей стране в этот день для порядка 3 млн школьников, в том числе для более чем 380 тыс. первоклассников, пройдет единый урок знаний «Я – патриот своей страны» в рамках Патриотического акта «Мәңгілік Ел». По традиции на первый в учебном году урок будут приглашены известные общественные деятели, ветераны педагогического труда, представители родительской общественности.

Стала известна и продолжительность 2016/;17 учебного года: в предшкольных классах он продлится 32 учебные недели, в 1-х классах – 33, во 2–11-х (12-х) классах – 34 учебные недели.

Установлены приказом министра даты и продолжительность школьных каникул. Осенний отдых школьников продлится 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2016 года включительно), зимний – 10 дней (с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно), весенний – 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2017 года включительно). Весенние каникулы в предшкольных классах продлятся 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2017 года включительно). Кроме того, уча­щиеся предшкольных классов и первоклассники дополнительно отдохнут 7 дней – с 1 по 7 февраля 2017 года включительно. Дата начала летних каникул и их длительность будут определены приказом министерства об окончании 2016/;17 учебного года.

С нового учебного года все первоклассники страны будут обучаться по обновленной программе с пятидневной учебной неделей. Остальные классы будут переходить на пятидневку постепенно – до 2019 года, по мере перехода на обновленную программу.

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