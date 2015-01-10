1-й международный юношеский турнир по акробатике стартовал в Петропавловске

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В Петропавловске стартовал 1-й международный юношеский турнир по акробатике, посвященный памяти мастера спорта, тренера Анатолия Ямпольского, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz.
"Международный турнир памяти мастера спорта Анатолия Ямпольского проводится впервые. Участвовать в соревнованиях изъявили желание свыше 120 юных акробатов из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана, в них участвуют как именитые спортсмены, так и новички", – говорит директор ДЮСШ по спортивной акробатике, прыжкам на акробатической дорожке и батуте Ринат Белогонов.
По его словам, это соревнование является подготовкой для выступления на республиканских, международных состязаниях.
"Мы подводим итоги, смотрим, кто из спортсменов может достойно представлять Северо-Казахстанскую область на престижных турнирах", – добавил он.
Финал международного юношеского турнира памяти Анатолия Ямпольского состоится завтра, 11 января.