1-й международный юношеский турнир по акробатике стартовал в Петропавловске

Спорт
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Фото с сайта news.sevas.com
В Петропавловске стартовал 1-й международный юношеский турнир по акробатике, посвященный памяти мастера спорта, тренера Анатолия Ямпольского, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.

"Международный турнир памяти мастера спорта Анатолия Ямпольского проводится впервые. Участвовать в соревнованиях изъявили желание свыше 120 юных акробатов из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана, в них участвуют как именитые спортсмены, так и новички", – говорит директор ДЮСШ по спортивной акробатике, прыжкам на акробатической дорожке и батуте Ринат Белогонов.

По его словам, это соревнование является подготовкой для выступления на республиканских, международных состязаниях.

"Мы подводим итоги, смотрим, кто из спортсменов может достойно представлять Северо-Казахстанскую область на престижных турнирах", – добавил он.

Финал международного юношеского турнира памяти Анатолия Ямпольского состоится завтра, 11 января.

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