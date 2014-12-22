меню
Личный кабинет
Законы
Объявления
Официально
Свежий выпуск
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
30 лет Независимости
Рухани Жаңғыру
Независимость: год за годом
STOP Коррупция
"Киноархив"
"Простые истории"
Мир Абая
Қазақ тілі
Закон и Порядок
Коронавирус
Эксперт-совет
Летопись «Казправды»
Планета
Комиксы
Архив рисунков
Дело из архива
Литературная гостиная
Казахстан: первые шаги. История в карикатурах
Акции "Казахстанской правды"
Проект "Летопись Независимости"
Туризм и путешествия
Кадровые назначения
Послание Президента
Кадровый резерв
Казахстан в цифрах
Год волонтера
Славные имена Великой степи
Взрывы в Жамбылской области
Спецпроекты
Подписка
Поиск
Войти
Рус
Рус
Eng
Qaz
Президент
Политика
Экономика
Происшествия
Общество
Технологии
Культура
Спорт
В мире
USD, 478,39
USD 478,39
RUB, 7,95
RUB 7,95
EUR, 489,68
EUR 489,68
Политика
1
22 декабря 2014 г. 16:29
Батырбек Агимбетов
1
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Telegram
Whatsapp
Популярное
Все
За сутки
За неделю
За месяц
01:00
И ТЭЦ готовы даром передать
08:46
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 августа
00:30
Почему у трех врачей разный диагноз?
00:15
Побережью нужна безопасность. Алаколь со стороны области Абай
01:15
Тайна письма Абая
00:02
Зона заработка
00:00
Отдых на Алаколе. Область Жетысу
01:30
Созвучие великих
00:45
На ремонт и уголь деньги есть
00:00
Контроль над вирусами
00:01
Информация в помощь
00:00
Отдых совместили с учебой
00:00
Не отклоняясь от графика поставок
00:00
Не оставляйте детей одних!
00:00
Битвы за четвертьфинал
00:00
Пусть музыка звучит!
00:00
Дорога к храму
00:00
Грязная история
00:00
Подземные моря Уфы Ахмедсафина
00:00
Опасный плюрализм
5 августа 2022 г. 10:43
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
3 августа 2022 г. 0:00
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
3 августа 2022 г. 16:40
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
4 августа 2022 г. 1:00
Экосистема инноваций
6 августа 2022 г. 9:03
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
3 августа 2022 г. 0:45
Продам ботинки детские, неношеные…
4 августа 2022 г. 9:15
Полицейского убили в Актау
3 августа 2022 г. 8:31
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
4 августа 2022 г. 8:32
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
3 августа 2022 г. 1:00
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
5 августа 2022 г. 0:15
Новая жизнь Второго Павлодара
3 августа 2022 г. 1:15
"Редкий случай, когда общественные слушания прошли по-настоящему"
3 августа 2022 г. 0:30
Группа Ninety One и Moldanazar. Почему им отключили звук?
4 августа 2022 г. 1:30
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
4 августа 2022 г. 13:25
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
5 августа 2022 г. 0:45
Подкралась старость незаметно
4 августа 2022 г. 11:15
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
3 августа 2022 г. 0:06
Концепция «Справедливый Казахстан» подразумевает честное распределение бюджетных средств и поддержку граждан с низким уровнем доходов
4 августа 2022 г. 0:30
Извилистые пути туристических троп
4 августа 2022 г. 0:45
Кто ж его снесет? Он же памятник!
12 июля 2022 г. 11:54
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
18 июля 2022 г. 9:55
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
15 июля 2022 г. 13:52
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
13 июля 2022 г. 17:42
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
15 июля 2022 г. 2:54
Закон Республики Казахстан
13 июля 2022 г. 18:19
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
20 июля 2022 г. 15:50
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
12 июля 2022 г. 0:00
Закон Республики Казахстан
19 июля 2022 г. 14:35
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
19 июля 2022 г. 18:25
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
12 июля 2022 г. 1:15
Конституционный суд: риски и ожидания
18 июля 2022 г. 10:53
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
16 июля 2022 г. 16:45
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
14 июля 2022 г. 11:14
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
20 июля 2022 г. 11:58
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
26 июля 2022 г. 20:52
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
28 июля 2022 г. 10:26
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
26 июля 2022 г. 17:01
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
28 июля 2022 г. 16:55
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
29 июля 2022 г. 12:41
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Свежий номер
Весь архив
Казахстанская правда
243 (27517)
Оформить подписку
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Читайте также
Политика
Акиму Актау объявлен выговор
9 августа 2022 г. 19:18
Политика , Кадровые назначения
Назначен глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетыс…
9 августа 2022 г. 16:16
Политика
Стрельба по АЭС – самоубийство
9 августа 2022 г. 1:30
Политика , Кадровые назначения
Аким Экибастуза подал в отставку из-за коррупции подчиненно…
8 августа 2022 г. 18:28
Реклама
Контакты
О редакции
Правила перепечатки
Архив
[[year]]
[[month.label]]
[[day]]