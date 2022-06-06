10 автобусов будут ездить по новому маршруту в Алматы

10 автобусов временно будут ездить по новому маршруту в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с реконструкцией тепловых сетей на ул. Толе би (от ул. Конаева до пр. Достык) с 7 июня временно будут изменены схемы движения следующих маршрутов:

№118 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – ул. Калдаякова – далее по схеме. В западном направлении – ул. Калдаякова - ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№201 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№206 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№224 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№37 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме. В западном направлении – ул. Толе би – пр. Достык – ул. Казыбек би – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№48 – в восточном направлении – ул. Толе би – ул. Конаева – ул. Казыбек би – пр. Достык – далее по схеме. В западном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№66 – в северном направлении – пр. Достык – ул. Богенбай батыра – ул. Конаева – далее по схеме. В южном направлении – ул. Калдаякова – ул. Богенбай батыра – пр. Достык – далее по схеме.

"Приносим извинения за временные неудобства", – отметили в акимате.