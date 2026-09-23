10 человек погибли из-за тайфуна в Японии

Днем ранее поступали данные о четырех жертвах стихии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс
Число погибших из-за обрушившегося на Японию тайфуна "Дуцзюань" выросло до 10 человек, сообщило в среду агентство ЭФЭ.
По последней информации, еще четыре человека считаются пропавшими без вести, 28 человек получили травмы. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Сильнее всего пострадали префектуры Тиба и Канагава. Тайфун принес проливные дожди и сильные порывы ветра, в результате начался сход оползней. В некоторых районах за 48 часов выпало свыше 800 мм осадков.
Около 700 зданий были полностью или частично уничтожены.
Мощный тайфун обрушился на Японию в начале недели. К настоящему моменту "Дуцзюань" ушел в сторону Тихого океана.